Сама ніжність: Ліндсей Лохан у пастельному луці підкорила премію Disney. Фото

Американська актриса Ліндсей Лохан відвідала вручення премії Disney Legend Awards, приурочену знаковим проєктам та зіркам, які починали кар’єру у компанії.

Для урочистості, яка відбулася у Лос-Анджелесі, Лохан обрала ніжну сукню світло-зеленого кольору. Її актриса доповнила клатчем, всипаним кристалами, та лаконічною зачіскою.

Актриса вразила ніжним образом фото з Instagram Ліндсей Лохан

Лохан обрала сяючі аксесуари фото з Instagram Ліндсей Лохан

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Як відомо, Лохан у липні 2023-го вперше стала мамою. У неї та її чоловіка, фінансиста Бадера Шамаса народився хлопчик. Малюка назвали Луаєм.

Нагадаємо, Ліндсей швидко прийшла у форму після пологів. Вже через кілька місяців після народження сина вона похизувалася тілом у кроптопі та шортах, а через 5 місяців – засвітила тонку талію на прем’єрі мюзиклу.