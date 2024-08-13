Сама ніжність: Ліндсей Лохан у пастельному луці підкорила премію Disney. Фото

Тетяна Сухачова 13 серпня, 11:15

Американська актриса Ліндсей Лохан відвідала вручення премії Disney Legend Awards, приурочену знаковим проєктам та зіркам, які починали кар’єру у компанії.

Для урочистості, яка відбулася у Лос-Анджелесі, Лохан обрала ніжну сукню світло-зеленого кольору. Її актриса доповнила клатчем, всипаним кристалами, та лаконічною зачіскою.

Ліндсей Лохан на премії Disney

Актриса вразила ніжним образом

фото з Instagram Ліндсей Лохан
Актриса Ліндсей Лохан

Лохан обрала сяючі аксесуари

фото з Instagram Ліндсей Лохан

Як відомо, Лохан у липні 2023-го вперше стала мамою. У неї та її чоловіка, фінансиста Бадера Шамаса народився хлопчик. Малюка назвали Луаєм.

Нагадаємо, Ліндсей швидко прийшла у форму після пологів. Вже через кілька місяців після народження сина вона похизувалася тілом у кроптопі та шортах, а через 5 місяців – засвітила тонку талію на прем’єрі мюзиклу.

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