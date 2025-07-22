"Твій масштаб не знає меж": Літковська привітала Данилюка з 50-річчям та показалася з ним у Києві

Дизайнерка Лілія Літковська вже традиційно 22-го липня вітає свого коханого чоловіка, колишнього міністра фінансів Олександра Данилюка.

43-річна Лілія присвятила ювіляру пост в Instagram та показалася з ним на київській вулиці.

"З днем народження, Людина світу, я не знаю, скільки життів треба прожити, щоб бути Данилюком 50! Твій масштаб Людини Цінностей і Свободи не знає меж! Я бажаю тобі наповнене серце і силу природи на твоєму боці! Безмежно щаслива жити це життя з тобою", - зворушила Літковська.

Пара перебуває у шлюбі з 7 липня 2022 року

Нагадаємо, до Літковської Данилюк був одружений понад 20 років і має від першого шлюбу двох синів. Лілія має майже 6-річну доньку Радомиру від стосунків з діджеєм Микитою Потапчуком.