"Твій масштаб не знає меж": Літковська привітала Данилюка з 50-річчям та показалася з ним у Києві

Тамара Кудрявченко - 22 липня, 11:30

Дизайнерка Лілія Літковська вже традиційно 22-го липня вітає свого коханого чоловіка, колишнього міністра фінансів Олександра Данилюка. 

43-річна Лілія присвятила ювіляру пост в Instagram та показалася з ним на київській вулиці. 

"З днем народження, Людина світу, я не знаю, скільки життів треба прожити, щоб бути Данилюком 50! Твій масштаб Людини Цінностей і Свободи не знає меж! Я бажаю тобі наповнене серце і силу природи на твоєму боці! Безмежно щаслива жити це життя з тобою", - зворушила Літковська. 

Літковська і Данилюк

Пара перебуває у шлюбі з 7 липня 2022 року


Нагадаємо, до Літковської Данилюк був одружений понад 20 років і має від першого шлюбу двох синів. Лілія має майже 6-річну доньку Радомиру від стосунків з діджеєм Микитою Потапчуком. 

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