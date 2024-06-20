Лопес на тлі чуток про розлучення гайнула на італійський відпочинок без Аффлека

Американська співачка Дженніфер Лопес на тлі ймовірного розлучення з актором Беном Аффлеком подалася у відпустку до Італії.

Як пише Daily Mail, зірка поїхала відпочивати сама. І вже була зазнімкована у тамтешньому місті Сорренто.

Лопес подалася в Італію на тлі проблем у шлюбі з Аффлеком фото з Instagram Дженніфер Лопес

Цікаво, що Аффлек, який переїхав ближче до ексдружини Дженніфер Гарнер, у цей час був пійманий папараці недалеко від свого дому. Актор разом із 12-річним сином Семюелем катався на електромотоциклі.

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До речі, інсайдер видання переконує, що співачка та актор невдовзі офіційно оголосять про розлучення. Нібито трапиться це напередодні 4-го липня, що у США є Днем Незалежності.

Невже подружжя таки офіційно оголочить про розлучення? фото GETTY IMAGES

Нагадаємо, останні кілька тижнів Аффлек і Лопес почали частіше з’являтися у компанії один одного. Наприклад, пару бачили у їхньому спільному домі, а також на випускному дітей актора.

Водночас, інсайдери переконують, що розлучення пари – неминуче. Раніше з’явилася інформація, ніби Джей Ло найняла кризового менеджера, а Аффлек – почав знову пити.

До речі, цікаво, чи будуть зірки зводити свої парні татуювання, які набили в День святого Валентина.