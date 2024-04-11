"Сьогодні 3 місяці": Луна з молодшим сином попозувала для першого фотосету
Співачка Луна (Крістіна Бардаш) в Instagram поділилася першим фотосетом свого другого синочка Микити.
"Представляю вашій увазі мого молодшого безцінного сина Микиту, якому сьогодні 3 місяці", - написала артистка, яка досі не показувала личко малюка.
"Мої діти... як же я їх люблю, без них було б ну зовсім не те... Пісні вже на другому місці після дітей. Мрію ще про дівчинку тепер!", - зізналася 33-річна Луна в сторіс.
Як відомо, Микиту Крістіна народжувала в Києві. Хлопчик - перша спільна дитина співачки та її нинішнього чоловіка Олександра Волощука.
Від попереднього шлюбу, з одіозним продюсером Юрієм Бардашем, який вшився до Москви та прийняв російське громадянство, в Луни є старший син Георгій.
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