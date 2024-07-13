Чмерковський втретє став батьком та оголосив ім'я дитини. Фото

Фото з Instagram Максима Чмерковського

Українсько-американський хореограф та учасник першого сезону телешоу "Холостяк" Максим Чмерковський та його дружина, танцівниця Пета Маргатройд втретє стали батьками. У подружжя народився хлопчик.

Радісною новиною та світлинами з новонародженим сином Максим опублікував у своєму Instagram.

"Деталі народження пізніше. А зараз ми хотіли б повідомити, що і мати і дитина почуваються добре, а пологи зайняли близько 47 секунд. Рівно один поштовх", - написав під фото хореограф.

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Хореограф подякував підписникам за повідомлення з привітаннями

Також він опублікував кадр з новонародженим сином та оголосив його ім'я.

"Мілан Максим Чмерковський. Народився о 8.48 ранку, 7 липня 2024 року. 8 фунтів (3,6 кілограми, - ред.)", - додав Максим.

"Повна родина", - додав Максим під фото

Максим також показав фото з дружиною, яке зробив перед пологами

Як відомо, Максим Чмерковський та Пета Маргатройд мають ще двох синів: 7-річного Шая та 1-річного Ріо. Цікаво, що про свою третю вагітність Пета дізналася через 4 місяці після других пологів.

У червні 2022 Пета зізналася, що перш ніж стати мамою вдруге, вона пережила кілька викиднів.

Максим і Пета зі старшими синами

Нагадаємо, нещодавно Максим показав, як танцює з дружиною, яка перебувала на останніх термінах вагітності.