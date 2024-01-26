Mamasita оголосила про першу вагітність і показала чималий животик

Відома українська блогерка і twerk-танцівниця Марія Скорченко, вона ж Mamasita готується стати мамою вперше.

Про це Маша та її чоловік Олександр повідомили спільним сімейним фото.

Судячи з розміру животика, Маша досить довго приховувала вагітність

26-го липня Скорченко виповниться 34.

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Такі спільні зйомки інтимного характеру пара робить майже кожного тижня

Як відомо, Марія вийшла заміж за Олександра у листопаді 2017-го року.





На початку війни подружжя евакуювалося з Києва, але пізніше повернулося додому. За час відсутності Маші і Олександра в їхньому будинку мешкали російські окупанти, які залишили після себе чимало руйнівних наслідків.