Mamasita оголосила про першу вагітність і показала чималий животик

Марія Мельник 26 січня, 12:30

Відома українська блогерка і twerk-танцівниця Марія Скорченко, вона ж Mamasita готується стати мамою вперше.

Про це Маша та її чоловік Олександр повідомили спільним сімейним фото.

Судячи з розміру животика, Маша досить довго приховувала вагітність

Судячи з розміру животика, Маша досить довго приховувала вагітність

26-го липня Скорченко виповниться 34.


Такі спільні зйомки інтимного характеру пара робить майже кожного тижня

Такі спільні зйомки інтимного характеру пара робить майже кожного тижня

Як відомо, Марія вийшла заміж за Олександра у листопаді 2017-го року.

На початку війни подружжя евакуювалося з Києва, але пізніше повернулося додому. За час відсутності Маші і Олександра в їхньому будинку мешкали російські окупанти, які залишили після себе чимало руйнівних наслідків.

Читайте також:

"Життя триває": Mamasita з чоловіком наробили сексі фото у своєму будинку в Гостомелі

Зірка тверку Mamasita показала, як виглядала 10 років тому. ФОТО


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів