34-річна Марго Роббі чекає на первістка. Фото

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Австралійська акторка Марго Роббі та її чоловік, кінопродюсер Том Акерлі вперше стануть батьками.

Попри те, що пара цієї доброї новини поки офіційно не повідомляла, помітний животик 34-річної зірки "Барбі" каже сам за себе.

Як пише Daily Mail, Марго, вбрану в брючний костюм із коротеньким топом, папараці зазнімкували 7-го липня на італійському озері Комо, де вони відпочивають із Томом.

34-річна Марго вперше стане мамою Скрін із Instagram

Численні джерела People підтвердили: це ніякий не обман зору, а Роббі справді при надії. Представники актриси поки на запити журналістів не відповіли.

Як відомо, Марго і Том познайомилися в 2013-му році під час зйомок фільму "Французька сюїта", де Акерлі працював помічником режисера. Стосунки пари починалися як дружба, але в 2016-му Роббі та Акерлі зрештою вирушили до вівтаря.















