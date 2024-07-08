34-річна Марго Роббі чекає на первістка. Фото
Австралійська акторка Марго Роббі та її чоловік, кінопродюсер Том Акерлі вперше стануть батьками.
Попри те, що пара цієї доброї новини поки офіційно не повідомляла, помітний животик 34-річної зірки "Барбі" каже сам за себе.
Як пише Daily Mail, Марго, вбрану в брючний костюм із коротеньким топом, папараці зазнімкували 7-го липня на італійському озері Комо, де вони відпочивають із Томом.
Численні джерела People підтвердили: це ніякий не обман зору, а Роббі справді при надії. Представники актриси поки на запити журналістів не відповіли.
Як відомо, Марго і Том познайомилися в 2013-му році під час зйомок фільму "Французька сюїта", де Акерлі працював помічником режисера. Стосунки пари починалися як дружба, але в 2016-му Роббі та Акерлі зрештою вирушили до вівтаря.
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