"Впевнено рухаємося вперед": Федоров привітав дружину з річницею шлюбу зізнанням у коханні та романтичними ФОТО

20-го вересня міністр цифрової трансформації, 32-річний Михайло Федоров відзначає 9-ту річницю свого шлюбу з дружиною Анастасією.

З приводу цього він оприлюднив спільні фото і висловив подяку коханій.

"9 років тому ми одружилися. Впевнено рухаємося вперед. Трансформуємося, вчимося, працюємо над собою.

Завжди разом. Це безцінно. Кохаю, поважаю, ціную", - написав Федоров.

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Привітала чоловіка і сама Анастасія:

"9 років в шлюбі та трохи більше аніж 10 разом… А це, виявляється, вже третину нашого життя ми пліч-о-пліч.

Як каже Машка, тоді ще може навіть трохи мамонти жили, як ми зустрілися!".

Нагадаємо, минулого року в день річниці шлюбу Федоров також привітав дружину сімейними фото.





