"Впевнено рухаємося вперед": Федоров привітав дружину з річницею шлюбу зізнанням у коханні та романтичними ФОТО
20-го вересня міністр цифрової трансформації, 32-річний Михайло Федоров відзначає 9-ту річницю свого шлюбу з дружиною Анастасією.
З приводу цього він оприлюднив спільні фото і висловив подяку коханій.
"9 років тому ми одружилися. Впевнено рухаємося вперед. Трансформуємося, вчимося, працюємо над собою.
Завжди разом. Це безцінно. Кохаю, поважаю, ціную", - написав Федоров.
Привітала чоловіка і сама Анастасія:
"9 років в шлюбі та трохи більше аніж 10 разом… А це, виявляється, вже третину нашого життя ми пліч-о-пліч.
Як каже Машка, тоді ще може навіть трохи мамонти жили, як ми зустрілися!".
Нагадаємо, минулого року в день річниці шлюбу Федоров також привітав дружину сімейними фото.
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