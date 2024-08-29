Белуччі за руку з Бертоном, Ортега з голою спиною та сяюча Бланшетт попозували на хіднику Венеційського кінофестивалю

28-го серпня у Венеції відбулося урочисте відкриття 81-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Цього вечора режисер Тім Бертон презентував свій новий фільм - фентезі-сиквел "Beetlejuice Beetlejuice".

Власне, 66-річний Бертон за руку зі своєю коханою жінкою, італійською актрисою Монікою Белуччі красувалися на хіднику у total black. 59-річна Моніка притягувала погляди своїм оригінальним декольте в сукні від Вів'єн Вествуд.

Закохана парочка Тім Бертон і Моніка Белуччі ніжно трималися за руки, позуючи фотографам Фото Getty Images

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21-річна зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега була на цій доріжці, мабуть, найяскравішою. Мініатюрна брюнетка у червоній сукні з пишною прозорою спідницею світила ніжками та оголеною спиною, ефектно позуючи численним фотокамерам. Образ вона доповнила помадою в тон вбрання, елегантним пучком та високими підборами.

Венздей вже не та... Дженна Ортега та її розкішна сукня на хіднику Венеційського фестивалю затьмарили усіх Фото Getty Images

Ортега також багато фотографувалася зі своєю колегою по фільму Бертона, 52-річною Вайноною Райдер, яка для доріжки обрала чорно-білий образ з пишною спідницею максі і приталеним коротким жакетом.

Дженна Ортега у червоному та Вайнона Райдер у чорно-білому ідеально пасували одна одній Фото Getty Images

Якщо ж казати про витончену розкіш, то її цього вечора уособлювала 55-річна Кейт Бланшетт. Австралійська актриса сяяла у стримано-золотій сукні, яка підкреслила фігуру та непересічну красу зірки.

Кейт Бланшетт, як і завжди, витончена та неповторна Фото Getty Images

На відкритті кінофестивалю вшанували актрису Сігурні Вівер. Вона отримала Золотого лева за життєві досягнення. 74-річна зірка позувала зі своєю нагородою у паєтковому чорному жакеті з глибоким вирізом та чорній прямій спідниці до підлоги.

74-річна актриса Сігурні Вівер отримала нагороду "Золотий лев за життєві досягнення" Фото Getty Images

Нагадаємо, раніше цього ж дня Моніка Белуччі встигла вигуляти ще одну елегантну сукню. Також у Венеції бачили Анджеліну Джолі.