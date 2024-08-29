Белуччі за руку з Бертоном, Ортега з голою спиною та сяюча Бланшетт попозували на хіднику Венеційського кінофестивалю
28-го серпня у Венеції відбулося урочисте відкриття 81-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Цього вечора режисер Тім Бертон презентував свій новий фільм - фентезі-сиквел "Beetlejuice Beetlejuice".
Власне, 66-річний Бертон за руку зі своєю коханою жінкою, італійською актрисою Монікою Белуччі красувалися на хіднику у total black. 59-річна Моніка притягувала погляди своїм оригінальним декольте в сукні від Вів'єн Вествуд.
21-річна зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега була на цій доріжці, мабуть, найяскравішою. Мініатюрна брюнетка у червоній сукні з пишною прозорою спідницею світила ніжками та оголеною спиною, ефектно позуючи численним фотокамерам. Образ вона доповнила помадою в тон вбрання, елегантним пучком та високими підборами.
Ортега також багато фотографувалася зі своєю колегою по фільму Бертона, 52-річною Вайноною Райдер, яка для доріжки обрала чорно-білий образ з пишною спідницею максі і приталеним коротким жакетом.
Якщо ж казати про витончену розкіш, то її цього вечора уособлювала 55-річна Кейт Бланшетт. Австралійська актриса сяяла у стримано-золотій сукні, яка підкреслила фігуру та непересічну красу зірки.
На відкритті кінофестивалю вшанували актрису Сігурні Вівер. Вона отримала Золотого лева за життєві досягнення. 74-річна зірка позувала зі своєю нагородою у паєтковому чорному жакеті з глибоким вирізом та чорній прямій спідниці до підлоги.
Нагадаємо, раніше цього ж дня Моніка Белуччі встигла вигуляти ще одну елегантну сукню. Також у Венеції бачили Анджеліну Джолі.