59-річна Белуччі у сукні з хутра та з карколомним аксесуаром на голові знялася у підвалі й на будівництві. Фото

59-річну італійську актрису Моніку Белуччі найчастіше звикли бачити в образах розкішної діви, у гламурному одязі, з коштовностями та на красивих локаціях.

Відійти від звичного лоску вирішило видання Beyond Noise, яке влаштувало акторці геть нестандартну зйомку у дещо дивних місцях. Зокрема, на знімках актриса позує у стильних луках на тлі підвальних труб, а також у холі, на будівництві й таке інше.

Зірка, до речі, раніше позувала у сукні українського бренду фото Juergen Teller studio

Автори зйомки хотіли створити контраст між витонченістю моделі та урбаністикою локацій фото Juergen Teller studio

Реклама:

Хутряна сукня - це щось точно нестандартне фото Juergen Teller studio

фото Juergen Teller studio

Белуччі знялася у незвичній фотосесії фото Juergen Teller studio

Як відомо, слідами Белуччі, принаймні у моделінгу, йде її старша дочка Дева. Дівчина є амбасадоркою бренду Dior, а також виходить на подіуми в рамках Тижнів моди і знімається для різноманітних глянців.

Нагадаємо, Белуччі має також молодшу доньку Леоні. Вона не так активно веде соцмережі, як її старша сестра, та цілеспрямовано уникає суспільної уваги. Обидві дівчинки, як відомо, народилися у шлюбі зірки з французьким актором Венсаном Касселем.

Нині ж Моніка зустрічається з американським режисером Тімом Бертоном, роман з яким підтвердила у червні минулого року.