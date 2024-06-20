59-річна Белуччі у сукні з хутра та з карколомним аксесуаром на голові знялася у підвалі й на будівництві. Фото

Тетяна Сухачова 20 червня, 12:00

59-річну італійську актрису Моніку Белуччі найчастіше звикли бачити в образах розкішної діви, у гламурному одязі, з коштовностями та на красивих локаціях.

Відійти від звичного лоску вирішило видання Beyond Noise, яке влаштувало акторці геть нестандартну зйомку у дещо дивних місцях. Зокрема, на знімках актриса позує у стильних луках на тлі підвальних труб, а також у холі, на будівництві й таке інше.

Моніка Белуччі у чорному

Зірка, до речі, раніше позувала у сукні українського бренду

фото Juergen Teller studio
Белуччі у новій фотосесії
Автори зйомки хотіли створити контраст між витонченістю моделі та урбаністикою локацій
фото Juergen Teller studio

Актриса Белуччі у пишній сукні з хутра

Хутряна сукня - це щось точно нестандартне

фото Juergen Teller studio
Актриса Моніка Белуччі у хутрі
фото Juergen Teller studio
Моніка Белуччі у шкіряному вбранні

Белуччі знялася у незвичній фотосесії

фото Juergen Teller studio

Як відомо, слідами Белуччі, принаймні у моделінгу, йде її старша дочка Дева. Дівчина є амбасадоркою бренду Dior, а також виходить на подіуми в рамках Тижнів моди і знімається для різноманітних глянців.

Нагадаємо, Белуччі має також молодшу доньку Леоні. Вона не так активно веде соцмережі, як її старша сестра, та цілеспрямовано уникає суспільної уваги. Обидві дівчинки, як відомо, народилися у шлюбі зірки з французьким актором Венсаном Касселем.

Нині ж Моніка зустрічається з американським режисером Тімом Бертоном, роман з яким підтвердила у червні минулого року.

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