Бабусин рушник і три покоління жінок: 27-річна дочка Гонгадзе вийшла заміж. Фото

Тамара Кудрявченко - 22 квітня, 17:30

27-річна дочка засновника "Української правди" Георгія Гонгадзе, Нана Гонгадзе вийшла заміж.

Фото з весілля, яке відбулося 20-го квітня у Вашингтоні, виклала мати нареченої, вдова убитого у 2000-му році Георгія, журналістка і телеведуча Мирослава Гонгадзе. 

Весілля дочки Гонгадзе

Одна з дочок-близнючок Мирослави та Георгія Гонгадзе, Нана вийшла заміж

Фото надане ТаблоID Мирославою Гонгадзе

Обранцем дівчини, яка є спеціалісткою з цифрових комунікацій у The German Marshall Fund, став Коул Спайдел - старший менеджер програми з місцевого та регіонального врядування в Національному демократичному інституті (NDI).


Церемонії передувала вечірка в українському стилі, на якій Нана була в вишитій сукні від українського бренду Etnodim, а Коул - в ошатній вишиванці.

Мирослава Гонгадзе з зятем і дочками

Перед весіллям закохані влаштували свято в українському стилі - з борщем та вишиванками

Фото з Instagram
Нана з бабусею Ольгою Михайлівною

Нана з бабусею Ольгою Михайлівною

Церемонію одруження і святкування весілля пара провела у місцевому закладі з живою музикою The Barns at Wolf Trap.

Як розповіла ТаблоID Мирослава Гонгадзе, молодята за традицією ставали на рушник, вишитий бабусею Нани. До речі, на весіллі були три покоління жінок роду Маланій-Петришин-Гонгадзе.

Сестри Гонгадзе

Наречена з сестрою Саломе

Три покоління жінок роду Маланій-Петришин-Гонгадзе, - підписала це фото Мирослава Гонгадзе

"Три покоління жінок роду Маланій-Петришин-Гонгадзе", - підписала це фото Мирослава Гонгадзе


Той самий рушник від бабусі

Той самий рушник від бабусі

Мирослава Гонгадзе з доньками

Мирослава Гонгадзе з доньками

Нагадаємо, 16-го квітня УП відсвяткувала своє 25-річчя, і Нана Гонгадзе привітала видання, яке заснував її батько, записавши відео у Вашингтоні. 

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