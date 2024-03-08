Каменських із тюльпанами на оголених грудях закликала робити свято щодня

Співачка Настя Каменських 8-го березня, в день рівноправності жінок і чоловіків, закликала робити свято щодня і не боятися шукати і показувати різних себе.

В Instagram виконавиця, яка в рамках гастрольного туру перебуває у Полтаві, опублікувала весняне фото з квітами на грудях.

"Бути собою, любити та цінувати себе понад усе. Ламати стереотипи, виходити за рамки та не боятися мріяти і проявляти свої найпотаємніші "Я".

Не чекати від когось вчинків, а мати достатньо внутрішньої сміливості, щоб діяти та досягати вершин. Рухатись вперед і не боятись засуджень. Бо ми у себе такі одні: дуже різні, але прекрасні у кожному прояві", - написала NK.

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"Робіть собі свято щодня. Адже кожен новий день прожитого життя - це вже найкращий привід сказати собі "дякую" та посміхнутися своєму відображенню", - закликала співачка.

І хоча Настя багато розмірковує про любов і прийняття себе, ще кілька років тому її позиція була зовсім інша. Раніше співачка чесно розказувала, як ґвалтувала себе схудненням, коли гладшала.