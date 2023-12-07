Елегантна Портман вигуляла бездонне декольте на власній прем'єрі. ФОТО

Тетяна Сухачова 7 грудня 2023, 18:30

42-річна актриса Наталі Портман продовжує марафон ефектних образів на хідниках прем’єри фільму "Травень, грудень", із нею та Джуліанною Мур у головних ролях.

Цього разу зірка обрала для виходу чорний костюм із подовженим приталеним жакетом, яскравим акцентом якого стало глибоке декольте.

Оксамитовий костюм підкреслив тендітність зірки

Оксамитовий костюм підкреслив тендітність зірки

фото GETTY IMAGES
Наталі доповнила образ найкращим аксесуаром – щирою посмішкою

Наталі доповнила образ найкращим аксесуаром – щирою посмішкою

фото GETTY IMAGES

Як відомо, раніше Портман вдавалася до більш відвертого образу. На попередній прем’єрі зірка вигуляла екстремально коротке вбрання, яке прозвали "сукнею помсти", що натякає на її ставлення до ексчоловіка, хореографа Бенджаміна Мільп’є та його зради.

До речі, про розлад у стосунках пари стало відомо ще у червні. Проте спершу інсайдери стверджували, що актриса пробачила інтрижку благовірному.

Нагадаємо, остаточно про розлучення подружжя стало відомо у серпні. Чоловік, подейкують, скочив у гречку із французькою екоактивісткою.

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