Наталі Портман офіційно розлучилася з чоловіком-зрадником
Американська актриса Наталі Портман офіційно розлучилася з хореографом Бенджаміном Мільп’є після 11 років шлюбу.
Про це повідомляє People, із посиланням на представника зірки.
Причиною розриву, як відомо, стала зрада чоловіка. Екс Портман закрутив інтрижку з 25-річною французькою екоактивісткою, про що стало відомо ЗМІ у червні 2023-го.
Спершу подейкували, що Наталі мала намір зберегти шлюб. Інсайдери переконували, що тоді ще подружжю вдалось пропрацювати кризу, а Мільп’є щиро шкодував про свій вчинок.
Однак згодом з’явилася інформація, що хореограф не покинув молоду пасію.
Портман натомість нічого не коментувала, але в певний момент почала з’являтися на публіці без обручки.
Нагадаємо, раніше ЗМІ розповідали, що актриса нібито взнала про інтрижку чоловіка набагато раніше ніж преса.
Джерело, близьке до Портман зізналося, що вона запідозрила чоловіка в невірності, коли той почав несподівано зриватися у відрядження, або ж працювати допізна та не приходити додому.
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