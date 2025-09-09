Перерваний тривогою виступ Соловій та пісні MamaRika в укритті: як пройшов Фестиваль "Благодійний WEEKEND" Маші Єфросиніної

Минулих вихідних у Києві, у River Mall, відбувся великий благодійний фестиваль для всієї родини, організований Машею Єфросиніною.

Обидва дні повітряна тривога, оголошена у зв'язку з ворожою атакою на місто, переривала вечірній концерт "Благодійного WEEKENDʼу", проте недільний концерт продовжився в укритті.

Протягом суботи і неділі Фестиваль відвідали декілька тисяч гостей, які мали змогу відпочити та емоційно перезавантажитися, взявши участь у програмі тренувань, тренінгах Освітнього простору "Фонду Маша" або відвідавши простір піклування про себе.

Маша Єфросиніна з сином Олександром

Духовні і тілесні практики для всіх охочих провели інфлуенсерки Diana Gloster, Настя Коротка, Анна Різатдінова, Наталка Денисенко та Ксенія Агафонова. А Аліна Шаманська і Нікіта Добринін в просторі Фонду провели Теплий Public Talk, в якому щиро поспілкувалися з гостями фестивалю про розлучення, зміни в житті і труднощі, з якими ми стикаємося протягом повномасштабного вторгнення.

Аліна Шаманська і Нікіта Добринін

Наталія Могилевська завітала привітати Машу з відродженням Фестивалю

Маша Єфросиніна і Наталка Денисенко

Актриса Віталіна Біблів теж завітала

На малюків чекала масштабна зона розваг з велетенським батутом, майстер-класами та іграми. А поки малеча бавилася, дорослі мали змогу пройти медичний чекап, дігностику від трихолога, дерматолога і підготуватися до вечірнього концерту в б'юті корнері фестивалю.

Анна Різатдінова провела тренування

Настя Коротка теж потренувалася разом із гостями

На вечірньому концерті, який мав зібрати на одній сцені популярних українських артисток, виступили Уляна Шуба, ROXOLANA, Христина Соловій та MamaRika. На жаль, через вечірню атаку ворожих безпілотників на столицю концерт в суботу був призупинений і не відновився, адже загроза тривала до самого ранку неділі.

Уляна Шуба відкривала концертну частину фестивалю

Вагітна ROXOLANA на сцені фестивалю Маші Єфросиніної

KOLA не змогла заспівати через тривогу

Так само в неділю оголошення повітряної тривоги пролунало у розпал концерту, через що виступ Христини Соловій довелося скоротити, проте насамкінець Христина подякувала Марії Єфросиніній за запрошення, оголосила про відновлення своєї концертної діяльності.

Христина Соловій не встигла доспівати свою програму через повітряну тривогу

Після цього Маша Єфросиніна запросила всіх в укриття для продовження концерту, куди до всіх гостей приєдналася MamaRika під загальне виконання "Ой у лузі червона калина похилилася". Артистка заспівала свої хіти "Лелека", "Звʼязок" та "Люди". Остання ж стала неофіційним гімном фестивалю і довела до сліз не тільки тисячі глядачів, але й саму Машу Єфросиніну. Завершився концерт виконанням гімну України.

Усім присутнім довелося йти в укриття

"Щоб створити такий Фестиваль, ми з командою працювали пів року. Пів року неймовірних зусиль, віри і надії, що ми подаруємо нашим гостям відчуття радості, затишку, спокою, чого так бракує нам протягом років війни. І, знаєте, ми впоралися, нам це вдалося, але є одне велике "але". Це наш ворог, який не зупиняється, який мріє зруйнувати наші з вами життя і відібрати нашу свободу.

В перший день фестивалю, коли під час концерту пролунала сирена повітряної тривоги, мене охопив розпач. Перші хвилини я не могла в це повірити, бо до останнього не хотіла навіть думати, що багато місячну підготовку перекреслить ворожа атака. Але так сталося. Артистки KOLA і alyona alyona вже чекали в гримерці на свій вихід. Дівчата в один голос сказали, що чекатимуть до останнього на відбій, щоб подарувати очікуваний виступ відвідувачам фестивалю. Та цього не сталося. А ніч з суботи на неділю була страшною.

Та ми мусили продовжувати, бо наш фестиваль - це не просто місце розваг і відпочинку, це збір, адже кожен квиток - донат. На цей раз ми збирали на дві цілі - для ГО "Фонд Маша" на психо-емоційну реабілітацію для жінок, які постраждали від війни, та для медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" на машину серцево-легеневої реанімації." - коментує Маша Єфросиніна, засновниця і організаторка Фестивалю.

Маша і Діана Глостер

"Уявіть мій стан, коли Христина співала на сцені і ми почули сигнал сирени. Та Настя (MamaRika) мені сказала, що нікуди не поїде і запропонувала заспівати для гостей в укритті. Ви не уявляєте, якими щасливими вигуками люди сприйняли цю новину. І всі разом ми організованими колонами вирушили до підземного паркінгу.

Це незабутній момент для мене. Коли вийшла Настя і заспівала "Люди", я зрозуміла, що немає іншої пісні на землі, яка б так точно передавала те, що я відчувала протягом фестивалю. Тепло, підтримку, світло від всіх всіх всіх, артистів, гостей, команди. А я саме цього і хотіла, задумуючи фестиваль. Хотіла створити на два дні такий острівець добра і взаємопідтримки. Я не втримала сліз. Дякую, Насті. Дякую всім моїм друзям, хто долучився, дякую кожній і кожному гостю, хто взяв квиток, задонатив і прийшов. Ми точно будемо продовжувати нашу роботу, ворогу не вдасться забрати нашу свободу і поставити наше життя в нашій країні на паузу", - наголосила Маша.

MamaRika виконала кілька пісень в укритті і розчулила багатьох до сліз

Маша Єфросиніна не стримала сліз під співи Мамаріки