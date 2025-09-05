Креатив під час благодійних зборів: Єфросиніна, Фірсов та Сидоренко обміняються досвідом на івенті ТаблоID20

Вже за кілька днів ТаблоID відзначатиме свій ювілей івентом, важливою частиною якого стане дискусійна панель на тему благодійних зборів.

Протягом 3,5 років повномасштабного вторгнення збори на допомогу війську та тим, хто постраждав від війни є невід'ємною частиною нашого життя. А для публічних людей це стало ще одним важливим аспектом професії.

Тож 10-го вересня громадська діячка і телеведуча Марія Єфросиніна, командир групи "Мурамаса" в 21 полку 3 корпусу Єгор Фірсов та засновник ATLAS Festival Дмитро Сидоренко обміняються досвідом та розкажуть про роль креативних рішень у сучасному фандрейзингу. Модератор панелі - журналіст Роман Кравець.

Єгор Фірсов, Дмитро Сидоренко, Марія Єфросиніна та Роман Кравець

Як відомо, "Фонд Маша" Марії Єфросиніної та її фестиваль Благодійний WEEKEND збирає гроші на допомогу жінкам, які постраждали від війни. Тож Маша поділиться успішними кейсами і зворушливими історіями зі свого досвіду.

Цього літа на ALAS Festival було зібрано понад 100 мільйонів гривень на захист неба від ворожих дронів. Як це - робити крутий музичний фестиваль і при цьому збирати такі суми на військо - поділиться з нами Дмитро Сидоренко на ТаблоID20.

Єгор Фірсов знає все про безпілотні системи та їхню еволюцію протягом великої війни. А ще він знає, що без зборів війську було б дуже важко отримувати необхідну зброю. Саме зараз Єгор працює з виробництвами, громадами і фондами, тож йому є що розказати гостям ТаблоID20.

Окрім цього, на святкуванні ювілею видання ми роздамо нагороди зіркам 20-річчя, серед яких Тіна Кароль, Ірина Білик, Монро, Павло Зібров та інші.

Також ви зможете почути ексклюзивні стендапи від головної редакторки УП Севгіль Мусаєвої і Діви 20-річчя Монро та запальні пісні у виконанні незрівнянного Павла Зіброва.

