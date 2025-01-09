Пожежі в Каліфорнії знищили маєтки Хілтон і Хопкінса, Аффлек та Шер евакуйовані

На початку січня багато голлівудських зірок були змушені евакуюватися зі своїх розкішних будинків через серію пожеж, які охопили Лос-Анджелес.

Губернатор Каліфорнії оголосив надзвичайний стан, змусивши понад 30 тисяч мешканців міста залишити свої оселі.

Серед мешканців, які мусили евакуюватися і втратили домівки опинилося чимало світових зірок.

Американська світська левиця Періс Хілтон втратила свій будинок у Малібу, в Каліфорнії, через пожежі, які тривають у районі Пасифік-Палісейдс.

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Спадкоємиця готельної імперії заявила, що була "розбита горем і не могла знайти слів", побачивши, як її будинок для відпочинку "згорів дотла в прямому ефірі".

У довгому зверненні в Instagram Хілтон підтвердила, що її сім’я в безпеці, і зазначила, що її команда працює над тим, як "найкраще підтримати" постраждалих. За повідомленнями, Хілтон придбала мальовничий будинок у Малібу за 8,4 мільйони доларів разом із чоловіком Картером Реумом.

Будинок Ентоні Хопкінса в Пасифік-Палісейдс також перетворився на купу уламків після пожежі.

Будинок співачки Фергі опинився під загрозою знищення, але, за даними TMZ, все ще мав шанс бути врятованим. Фото, отримані виданням, показали, як вертольоти моніторять ситуацію зверху, тоді як рятувальники намагалися врятувати якомога більше будівель. Колишня учасниця гурту Black Eyed Peas поки що не зробила офіційної заяви щодо цієї трагічної події.

Актор Бен Аффлек був змушений евакуюватися зі свого дому та шукати безпечніше укриття подалі від зони ураження. За інформацією джерел, Аффлек переїхав до будинку своєї колишньої дружини Дженніфер Гарнер, яка живе неподалік, оскільки вони підтримують дружні стосунки і разом виховують трьох дітей.

Принц Гаррі та Меган Маркл, за повідомленнями, також ризикують втратити свій дім за 14 мільйонів доларів у Монтесіто, Каліфорнії. Подружжя може стикнутися з перебоями в електропостачанні та евакуацією, якщо пожежа пошириться.

Артистка Шер покинула свій дім через небезпечну лісову пожежу в Малібу.

Розкішний маєток зірок Адама Броді та Лейтон Містер у Лос-Анджелесі (вартістю 6,5 мільйони доларів) також згорів.

Серед зірок, чиє помешкання постраждало від пожеж, також опинилися: голлівудський режисер Стівен Спілберг, акторка Анна Фаріс, актор Майлз Теллер, актор Джон Гудман, Том Хенкс з дружиною Ритою Вілсон, модель Кріссі Тейген, співачка Майлі Сайрус та інші.

Кріссі врятувала свого друга фото з Instagram

Нагадаємо, у квітні 2023-го акторка Катерина Скорсоне, відома за роллю докторки Амелії Шепард у серіалі "Анатомія Грей", втратила свій дім, собаку і трьох котів у страшній пожежі.