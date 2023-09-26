"60 троянд для моєї кароокої": Пірс Броснан зворушив романтичним зізнанням коханій

Ірландський актор Пірс Броснан привітав із 60-річчям свою кохану дружину Кілі Шей.

Іменинниця отримала від чоловіка відповідну кількість червоних троянд та зворушливе зізнання у Instagram.

Броснан презентував дружині 60 троянд Фото з Instagram Броснана

"Шістдесят троянд для моєї кароокої дівчини у її 60-ий день народження", - написав 70-річний Пірс.

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"Назавжди щасливий, що сидів там, коли ти рано вранці вийшла з-за року в Кабо-Сан-Лукас", - додав він.

Актор вдячний долі за зустріч із Кілі Шей

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Як відомо, шлюб із Кілі - другий для Броснана, який на момент зустрічі з нею був удівцем. Актор зізнається, що в дружині є сила, без якої він не зміг би жити. А ще Пірс якось ділився секретом щасливих стосунків.



