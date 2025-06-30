Президента Чехії у футболці AC/DC бачили в натовпі фанів на концерті легендарного гурту. Фото

Тамара Кудрявченко - 30 червня, 09:30

63-річного президента Чехії Петра Павела бачили серед відвідувачів концерту австралійського рокгурту AC/DC 26-го червня у Празі. 

Цей концерт був особливим, бо на сцену повернувся 77-річний лідер гурту Браян Джонсон. 

Фото чеського гаранта у натовпі фанів оприлюднили у X та інших соцмережах. 

Петр Павел на концерті AC/DC

Нічого особливого, просто президент Чехії на концерті AC/DC в Празі

Фото з X

Павел навіть був у футболці з написом AC/DC. Як виявилося, президент є палким фанатом гурту і рокмузики загалом.

Президент Чехії у футболці AC/DC

Петр Павел не лишився непоміченим серед фанів рокерів

Фото з X

Як повідомляли чеські ЗМІ, раніше їхнього лідера також бачили на концертах Брюса Спрінгстіна та Аланіс Моріссетт.

До того ж, Павел у 2023-му був на концерті українського гурту ТНМК у Празі. 

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