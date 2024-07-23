Не минуло й двох років: Рейнольдс повідомив ім'я своєї 4-ої дитини від Лайвлі
Акторське подружжя, Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі не надто балують публіку подробицями зі свого сімейного життя.
Так, про те, що в лютому 2023-го року в пари народилася четверта дитина, широкий загал взнав лише завдяки фото в Instagram. А ім'я наймолодшого нащадка Раяна та Блейк стал відомо лише тепер.
Його назвав Рейнольдс, виступаючи 22-го липня на нью-йоркській прем'єрі фільму "Дедпул і Росомаха".
"Я хочу подякувати моїм дітям - Джеймс, Інес, Бетті, Олін, вони тут", - сказав актор зі сцени.
Ім'я Олін вважається чоловічим. Але враховуючи те, що найстаршу доньку зіркової пари звати Джеймс, стверджувати, що в Раяна та Блейк три дівчинки та хлопчик, було б ризиковано.
Нагадаємо, колишній чоловік Скарлетт Йохансон та колишня дівчина Леонардо ДіКапріо одружилися в 2012-му році. Джеймс уже 9 років, Інес 7, а Бетті - 4. Рейнольдс якось говорив, що був би щасливим мати дев'ятьох доньок.
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