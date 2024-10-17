Брежнєва у Києві засвітилася з загадковим чоловіком. Фото

Співачка Віра Брежнєва, котра влітку говорила, що перебуває "в ідеальних стосунках із собою", ймовірно, перебуває в них і з деким іншим.

У товаристві загадкового чоловіка 42-річна ексдружина продюсера Костянтина Меладзе засвітилася днями на концерті "Океану Ельзи" у Києві.

Про це повідомляє "ТСН".

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Зі слів очевидця, Віра та її кавалер "за ручки не були помічені", тож стверджувати, що вони пара, а не просто друзі, поки зарано.

Як відомо, Брежнєва про своє особисте життя воліє розказувати небагато. Але не так давно у Insta-сторіс артистка хизувалася букетом від "нього". Про своє розлучення з Меладзе Віра сповістила мимохідь восени 2023-го, коли презентувала мініальбом.



