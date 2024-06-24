Вершниці Хадід і Дженнер, сестри Вільямс у спортивній розкоші й Делевінь із гострим бюстом: зірки на World Vogue-2024

23-го червня у Парижі відбулося показове шоу World Vogue, яке у попередні роки проводилося у Лондоні та Нью-Йорку. Кожного разу івент вшановує та підсвічує найцікавіші події та здобутки в індустрії.

Нині дійство перегукувалося з особливою темою – майбутніми Олімпійськими іграми, які відбуватимуться у столиці Франції з кінця липня до 4-го серпня.

Зокрема, на подіумі крім актуального, трендового вбрання від різноманітних дизайнерів глядачі побачили чимало луків у спортивному стилі. Наприклад, кастомні сукні легендарних тенісисток Серени та Вінус Вільямс від Off-White.

Вінус Вільямс на подіумі у кастомному луці Off-White фото GETTY IMAGES

Також знайшлося місце і кінному спорту. Супермоделі Кендалл Дженнер та Джіджі Хадід, які обожнюють їзду верхи, спершу продефілювали у розкішних вбраннях, а потім з’явилися на конях у луках в стилі Hermes.

Кендалл Дженнер крім верхової їзди продемонструвала також корсетну сукню скрін з відео

Вершниці в стилі Hermes Джіджі Хадід і Кендалл Дженнер фото GETTY IMAGES

Не менш цікавим був парадний хідник. Серед гостей незвичним вбранням виділились модель Кара Делевінь, яка продемонструвала корсетне міні з гострим декольте, та музикант і актор Джаред Лето у прозорій сорочці й з ефектним макіяжем. А от хто лишився вірним елегантному стилю, то це актриса Єва Лонгорія.

Лонгорія у вишуканому чорному максі фото GETTY IMAGES

Нагадаємо, у минулі роки на подіумі World Vogue також було чимало селебріті. Зокрема, у 2023-му глядачі побачили возз’єднання найвідоміших супермоделей в історії: Лінди Євангелісти, Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд та Крісті Тарлінгтон.

А роком раніше у шоу взяли участь Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц, репортаж з весілля яких у 2022-му був екслюзивно представлений у Vogue.