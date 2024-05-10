Шерон Стоун у 19-ий день народження прийомного сина показала його за коктейлем

Американська акторка Шерон Стоун привітала з 19-річчям свого середнього прийомного сина Лерда. Фото іменинника вона запостила у Instagram.

Усміхнений Лерд на світлині дивиться на коктейль, яким, вочевидь, готується відсвяткувати. Напій, враховуючи те, що в США заборонено вживати алкоголь особам до 21 року, нехмільний.

Лерду виповнилося 19 років Фото з Instagram Стоун

Як відомо, в 66-річної Шерон троє прийомних синів. Старший, 23-річний Роан пішов по маминих слідах і днями офіційно став членом Гільдії кіноакторів (SAG). На початку квітня зірка писала, що вони з Лердом підшукують йому коледж. А в молодшого, 17-річного Квінна ще є вдосталь часу визначитися, ким він хоче бути.

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Нагадаємо, Стоун декілька разів намагалася виносити дитину, але спроби закінчувалися болісними невдачами. В один із таких тяжких для зірки моментів у її життя і прийшов перший прийомний хлопчик.