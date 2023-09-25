Знадобилася невідкладна операція: 89-річну Софі Лорен госпіталізували з переламами

Марія Ткаченко 25 вересня, 12:15

Італійська кінодіва Софі Лорен 24-го вересня потрапила до лікарні в Швейцарії.

Невдало впавши у ванній у себе вдома, 89-річна акторка дістала декілька переламів стегна.

Акторку терміново госпіталізували

Акторку терміново госпіталізували

Фото Getty Images

Лорен терміново прооперували, повідомляє The Hollywood Reporter.


Зі слів джерел, поруч із Софі у лікарні перебувають її сини, Карло та Едоардо. Що стосується прогнозів на одужання, то є "обережний оптимізм". Проте на актрису чекає тривала реабілітація.

2-го вересня Софі Лорен була на показі Armani у Венеції

2-го вересня Софі Лорен була на показі Armani у Венеції

Фото Getty Images

Нагадаємо, 85-річна акторка Джейн Фонда вдруге поборола рак.

Читайте також:

Пані гламур: 90-річна Коллінз вигуляла ошатну сукню з розрізом на вечірці в лондонському музеї. ФОТО

Вік - лише цифра: 72-річна Джейн Сеймур в обтислій сукні з голими плечима зчинила фурор на парадному хіднику



Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів