Знадобилася невідкладна операція: 89-річну Софі Лорен госпіталізували з переламами
Італійська кінодіва Софі Лорен 24-го вересня потрапила до лікарні в Швейцарії.
Невдало впавши у ванній у себе вдома, 89-річна акторка дістала декілька переламів стегна.
Лорен терміново прооперували, повідомляє The Hollywood Reporter.
Зі слів джерел, поруч із Софі у лікарні перебувають її сини, Карло та Едоардо. Що стосується прогнозів на одужання, то є "обережний оптимізм". Проте на актрису чекає тривала реабілітація.
Нагадаємо, 85-річна акторка Джейн Фонда вдруге поборола рак.
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