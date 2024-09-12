Бон Джові врятував жінку від фатального стрибка з мосту. Відео
Американський рок-музикант Джон Бон Джові днями став свідком та співучасником-слеш-героєм страшної ситуації, яка, на щастя, закінчилася хепі ендом.
Як пише Page Six, зірка знімав кліп на мосту, коли раптом команда помітила жінку. Та стояла за перилами та збиралася зістрибнути. Джон не розгубився і почав говорити з нею. Разом із іншою перехожею вони вмовили бідолашну не стрибати та допомогли їй перелізти назад.
Цей інцидент трапився у місті Нешвілл. Його підтвердила також місцева поліція, в розпорядженні якої з’явилося відео з мосту.
Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Джон Бон Джові разом з музикантами гурту підтримав Україну. На своїх концертах вони неодноразово піднімали синьо-жовтий прапор і висловлювалися на підтримку нашої країни.