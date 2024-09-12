Бон Джові врятував жінку від фатального стрибка з мосту. Відео

Музикант не розгубився фото з instagram Бон Джові

Американський рок-музикант Джон Бон Джові днями став свідком та співучасником-слеш-героєм страшної ситуації, яка, на щастя, закінчилася хепі ендом.

Як пише Page Six, зірка знімав кліп на мосту, коли раптом команда помітила жінку. Та стояла за перилами та збиралася зістрибнути. Джон не розгубився і почав говорити з нею. Разом із іншою перехожею вони вмовили бідолашну не стрибати та допомогли їй перелізти назад.

Цей інцидент трапився у місті Нешвілл. Його підтвердила також місцева поліція, в розпорядженні якої з’явилося відео з мосту.

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Спершу музикант з іншою перехожою почали говорити із жінкою скрін з відео

Зрештою вони переконали її не стрибати і допомогли перелізти назад скрін з відео

NEW: Singer Jon Bon Jovi saves a woman from jumping off a bridge in Nashville, Tennessee while filming a music video.



Good man.



Bon Jovi was seen approaching a 62-year-old woman on the John Seigenthaler Pedestrian Bridge.



The musician leaned over the railing before… pic.twitter.com/msyGSU3hQW — Collin Rugg (@CollinRugg) September 11, 2024

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Джон Бон Джові разом з музикантами гурту підтримав Україну. На своїх концертах вони неодноразово піднімали синьо-жовтий прапор і висловлювалися на підтримку нашої країни.