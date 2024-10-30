19-річна модель представить Україну на Miss International 2024 у Токіо. Фото

Уперше з початку повномасштабного вторгнення представниця від України візьме участь у конкурсі краси Miss International, фінал якого відбудеться 12 листопада в Токіо.

За титул боротиметься 19-річна Софія Згоба з Червонограда Львівської області.

Минулого року вона перемогла на конкурсі "Міс Інтернешнл" у Києві.

Софія Згоба візьме участь у Miss International 2024 у Токіо

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Софія успішно працює моделлю і знімається для відомих брендів, а з лютого 2022-го року ще й активно волонтерить і допомагає військовим.

Цьогорічний конкурс у Токіо підіймає тему сталого розвитку. Тож Софія обрала власну тему: як ракетні атаки росіян, вибухи та військові дії негативно впливають на екологію в Україні.

Дівчина вже полетіла до Японії

"На міжнародних конкурсах краси прийнято говорити про мир у всьому світі, та як можливо говорити про мир, коли в Україні сьогодні все ще йде війна? Найкраще, що світ може зробити сьогодні для сталого розвитку та майбутніх поколінь – це зупинити війну, яка руйнує наші життя та екологію", - прокоментувала Згоба.

Судячи з Instagram Софії, вона любить красиве життя і може собі його дозволити Фото з Instagram

Дівчина покаже на конкурсі авторський соціальний ролик, що висвітлює катастрофічний вплив війни на екологію України. Як через руйнування дамб, затоплення шахт і поширення токсичних речовин від військової техніки забруднюється вода, а через пожежі та руйнування інфраструктури – повітря.

Софії виповнилося 19 на початку жовтня

Також Софія підготувала вечірню сукню "Зоряне небо", над якою працював український дизайнер Андрій Анікеєв. Тканина на ній нагадує нічне українське небо, усіяне зірками, що відображає силу та витривалість нашого народу навіть у найтемніші часи.

Згоба вже кілька років працює моделлю

Нагадаємо, у квітні Ангеліна Усанова здобула корону Miss Eco International 2024 у Єгипті.