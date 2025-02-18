"Надихає. Обʼєднує. Допомагає": ATLAS FESTIVAL 2025 відбудеться влітку

Найголовніша музична подія літа повертається, аби повторити минулорічний успіх Atlas United та зібрати понад 100 млн гривень на допомогу ЗСУ.

Фестиваль відбудеться 18, 19 та 20 липня на території ТРЦ Blockbuster Mall й пройде під гаслом "Надихає. Обʼєднує. Допомагає".

Айдентику ювілейного десятого фестивалю ATLAS створюватиме мисткиня Маша Рева.

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Зірки міжнародної та української музики зберуться на сцені, аби продемонструвати справжню силу єднання заради спільної мети - рекордної суми збору на потреби українським військовим.

ATLAS FESTIVAL 2025 - це перш за все про свідомий вибір та гарантовані заходи безпеки для кожного відвідувача. Тож вже другий рік поспіль ТРЦ Blockbuster Mall зустрічатиме найпалкіших меломанів з усіх куточків країни. У разі повітряної тривоги на території ТРЦ діятиме найбільше укриття розміром понад 50 тис. м2, яке одночасно зможе вмістити десятки тисяч людей.

Імена перших артистів та хедлайнерів стануть відомі на початку березня. Слідкуйте за оновленнями на офіційний сторінках фестивалю.

Найвигідніші квитки вже доступні у продажу, їх кількість лімітована. Підвищення цін вже в березні.