"3 роки як я заціловую твої щічки": Тарабарова ніжно привітала доньку з днем народження

Юлія Леськова 23 вересня, 18:11

33-річна співачка Світлана Тарабарова 23 вересня ніжно привітала з 3-річчям свою старшу дочку Марію та показала, як нарядила дівчинку у цей день. 

Відео з привітання вона опублікувала у своєму Instagram.

"Наша мрія — Марія! Сьогодні тобі 3 роки. 3 роки, як я заціловую твої солодкі щічки й дивуюсь, як така маленька дівчинка може бути такою розумною, веселою та доброю водночас. Мрій і ніколи не зупиняйся! Ми поруч, наше сонечко", - написала Тарабарова.

Для дівчинки батьки зробили справжнє свято — купили безліч повітряних кульок. Марійку одягнули у червону пишну сукню,  а на волосся зачепили обруч з короною.

Марійка мріяла про червону сукню та просила її на день народження

Марійка мріяла про червону сукню та просила її на день народження

Фото з Instagram Світлани Тарабарової
Дівчинка дуже зраділа кулькам і сукні

Дівчинка дуже зраділа кулькам і сукні

Нагадаємо, у квітні цього року Світлана Тарабарова стала мамою втретє. Вона народила ще одну донечку.

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