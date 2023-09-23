"3 роки як я заціловую твої щічки": Тарабарова ніжно привітала доньку з днем народження

33-річна співачка Світлана Тарабарова 23 вересня ніжно привітала з 3-річчям свою старшу дочку Марію та показала, як нарядила дівчинку у цей день.

Відео з привітання вона опублікувала у своєму Instagram.

"Наша мрія — Марія! Сьогодні тобі 3 роки. 3 роки, як я заціловую твої солодкі щічки й дивуюсь, як така маленька дівчинка може бути такою розумною, веселою та доброю водночас. Мрій і ніколи не зупиняйся! Ми поруч, наше сонечко", - написала Тарабарова.

Для дівчинки батьки зробили справжнє свято — купили безліч повітряних кульок. Марійку одягнули у червону пишну сукню, а на волосся зачепили обруч з короною.

Марійка мріяла про червону сукню та просила її на день народження Фото з Instagram Світлани Тарабарової

Дівчинка дуже зраділа кулькам і сукні

Нагадаємо, у квітні цього року Світлана Тарабарова стала мамою втретє. Вона народила ще одну донечку.



