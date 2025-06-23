"Усе росте з любові": у "Празі" відбувся традиційний Бал Квітів на честь 69-річчя ресторану

Ресторан "Прага" — місце, знайоме кожному киянину з витонченим смаком — відсвяткував свій 14-й День народження та 69 років з моменту заснування.

З цієї нагоди відбувся традиційний Бал Квітів, цього року — під поетичною темою "Усе росте з любові". Вона — про людей, з якими хочеться залишатися, і про почуття, що надихає у всі часи.

"Прага" — частина ресторанної групи Table Talk, до якої також належать Capuleti та NTLK Food Point. Філософія компанії — про чесний діалог між традицією та сьогоденням, пам’ять, що не ховається в минулому, а живе поруч. Тож не дивно, що День народження ресторану завжди збирає давніх друзів — постійних гостей, представників культури, медіа та бізнесу, які щороку повертаються насолодитися особливою атмосферою і історією цього місця.

У декорі натхненням стали троянди — їх було використано понад 3500, завдяки трояндовому партнеру - Only Rose, це офіційний квітковий магазин від найбільшого в Україні виробника троянд Асканія— Флора. А Golubchik Event Décor створили з їх допомогою неповторні декорації для особливого дня.

Задавав атмосферу вечора ведучий Мішель Сайкалі, а музичний супровід дарував кавер-бенд Маргарити Мелешко. Хедлайнером став гурт ADAM зі своїми хітами "Повільно", "Таку як є" та "Особистий рай".

Гурт ADAM

Маргарита Мелешко

Мішель Сайкалі

Почали з подяки ЗСУ за можливість підтримувати традиції і в рамках події провели благодійний збір у партнерстві з Фондом Сергія Притули. Збирали на актуальний збір фонду "Щелепи" — це тандем із БпЛА Shark-M та українських баражуючих боєприпасів, що передають високоточні дані та ефективні при знищенні високовартісних цілей.

Гості насолодились не тільки атмосферою та неповторною гастрономією, а й торкнулись історії світових брендів з партнерами заходу: шампанським Perrier-Jouet та легендарним шотландським віскі Chivas, створеним для особливих подій понад два століття тому.

Офіційний дилерський центр "УКРАВТО Київ", що знаходиться на Оболоні, представив публіці для ближчого знайомства свої флагманські моделі. Mercedes-Benz GLE Coupé, спортивний і водночас витончений кросовер з купеподібним профілем та мотоцикли-італійські легенди Ducati: Multistrada V4S для міста й траси та агресивний круїзер Diavel.

Не обійшлось і без користі для бізнесу: Raiffeisen Bank долучився до свята як партнер, що розуміє справжні цінності преміального сервісу, бо це не лише картка, а цілий світ рішень, створених для тих, хто цінує якість у деталях.

Під час заходу гості мали змогу дізнатися більше про ексклюзивні переваги пакетів "Престиж" і "Ексклюзив" — від індивідуального валютного курсу до консультацій з інвестицій та освіти за кордоном.

Всі гості отримали подарунки від партнера заходу, компанії BROCARD – найбільшої в країні парфумерно-косметичної мережі в сегменті luxury, яка познайомила гостей заходу з брендом нішевої парфумерії Mancera, щоб спогади про вечір закарбувались ще й у ароматі.

Про стиль команди ресторану подбав Sandler Wellness Center - простір, де турбота про себе стає стилем життя.

Серед донатерів були розіграні подарунки від партнерів заходу та салону сучасного сервірування TWLV.

Ігор Ігнатенко

Світлана Третякова

Олімпія Вайтмусташ

Анна Толстих, Нонна Давиденко і Наталія Дунайська

Ельміра Мехтієва

Людмила Кірілова