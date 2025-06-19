Заради дронів: Вакарчук на 4-річчя свого сина представив рімейк його улюбленого хіта разом з Badstreet Boys. Відео

Atlas Festival презентував рімейк на легендарну пісню Океану Ельзи "911", який зробив, власне, Святослав Вакарчук разом із Badstreet Boys. І все це заради збору для фонду "Повернись живим".

Трек звучить як код допомоги та стає голосом Збору №13 на захист українського неба від ворожих дронів.

До спільної мети долучилася компанія BMW Україна, яка задонатила новий BMW 3 серії просто з автосалону. Автомобіль буде розіграно серед усіх, хто зробить донат від 200 грн на підтримку українського війська. Чим більше донатів — тим більше шансів.

Рімейк "911" і кліп на нього вийшли кумедними, у стилі Badstreet Boys

"Я рідко беру участь в таких штуках. Але тут не міг пройти повз… По-перше — мета, заради якої зробиш все, що можна і не можна. По-друге — компанія топчик.

Ну, і день релізу вибрали правильний. У мого Івана сьогодні день народження. Вже чотири) ❤️ А 911 — його улюблена пісня! Так що все склалося", - написав в Instagram Вакарчук.

Нагадаємо, раніше до зборів гурту Badstreet Boys долучався Віктор Ющенко.