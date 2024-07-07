Залужний на тлі українських гір пригорнув до себе дружину для селфі

Фото з Facebook Валерія Залужного

Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який незабаром почне виконувати обов'язки посла України у Великій Британії, показався на відпочинку в горах разом з дружиною.

Світлиною він поділився у своєму Facebook.

На кадрі Залужний, одягнений у темно-синю кофту із логотипом ФК "Динамо", на тлі українських Карпат пригортає до себе кохану дружину Олену.

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Залужний дуже ніжно ставиться до своєї коханої та не жалкує щемливих слів

"Україна чарівна", - підписав фото екголовнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, офіційно з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звільнили 8 лютого. На його місце призначили Олександра Сирського.

Як відомо, 8 травня указом президента Залужного було призначено послом України у Великій Британії та Північній Ірландії.