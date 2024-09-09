"Дякую, що разом": Омелян романтично привітав свою кохану "дівчинку" Бевзу з днем народження

Світлана Бевза 9-го вересня святкує свій день народження Фото з Instagram

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян 9-го вересня, в 42-ий день народження своєї дружини, дизайнерки Світлани Бевзи, присвятив коханій іменинниці допис-привітання у мережі.

Проілюстрував він його архівними фотографіями.

Володимир привітав кохану половину в соцмережі Фото з Facebook Омеляна

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"9 вересня народилася ця дівчинка. Тоді, маленькою, вона ще не знала, що її чекає. Але була твердо впевнена, що світ моди належатиме їй, її чоловіка зватимуть Володимир, він буде високим, а діти - чудовими", - написав Омелян.

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"Моя кохана, вітаю Тебе з Днем Народження. Ти створила себе сама. BEVZA серед найвпізнаваніших українських брендів усіх категорій в Україні і за кордоном.

Ти власним талантом щоденно підтверджуєш: Україна не лише сильна, але й красива і мудра нація", - зазначив ексміністр.

Дизайнерці виповнилося 42

"Дякую, що разом, попри всі випробовування. Ми з Марком і Анною, усією великою родиною, пишаємося і любимо Тебе", - додав він.

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