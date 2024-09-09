"Дякую, що разом": Омелян романтично привітав свою кохану "дівчинку" Бевзу з днем народження
Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян 9-го вересня, в 42-ий день народження своєї дружини, дизайнерки Світлани Бевзи, присвятив коханій іменинниці допис-привітання у мережі.
Проілюстрував він його архівними фотографіями.
"9 вересня народилася ця дівчинка. Тоді, маленькою, вона ще не знала, що її чекає. Але була твердо впевнена, що світ моди належатиме їй, її чоловіка зватимуть Володимир, він буде високим, а діти - чудовими", - написав Омелян.
"Моя кохана, вітаю Тебе з Днем Народження. Ти створила себе сама. BEVZA серед найвпізнаваніших українських брендів усіх категорій в Україні і за кордоном.
Ти власним талантом щоденно підтверджуєш: Україна не лише сильна, але й красива і мудра нація", - зазначив ексміністр.
"Дякую, що разом, попри всі випробовування. Ми з Марком і Анною, усією великою родиною, пишаємося і любимо Тебе", - додав він.
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