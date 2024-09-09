"Дякую, що разом": Омелян романтично привітав свою кохану "дівчинку" Бевзу з днем народження

Марія Ткаченко 9 вересня, 12:00
Світлана Бевза

Світлана Бевза 9-го вересня святкує свій день народження

Фото з Instagram

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян 9-го вересня, в 42-ий день народження своєї дружини, дизайнерки Світлани Бевзи, присвятив коханій іменинниці допис-привітання у мережі.

Проілюстрував він його архівними фотографіями.

Засновниця BEVZA Світлана Бевза

Володимир привітав кохану половину в соцмережі

Фото з Facebook Омеляна

"9 вересня народилася ця дівчинка. Тоді, маленькою, вона ще не знала, що її чекає. Але була твердо впевнена, що світ моди належатиме їй, її чоловіка зватимуть Володимир, він буде високим, а діти - чудовими", - написав Омелян.

Дизайнерка Світлана Бевза

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"Моя кохана, вітаю Тебе з Днем Народження. Ти створила себе сама. BEVZA серед найвпізнаваніших українських брендів усіх категорій в Україні і за кордоном.

Ти власним талантом щоденно підтверджуєш: Україна не лише сильна, але й красива і мудра нація", - зазначив ексміністр.
Дизайнерка Бевза

Дизайнерці виповнилося 42

"Дякую, що разом, попри всі випробовування. Ми з Марком і Анною, усією великою родиною, пишаємося і любимо Тебе", - додав він.
Володимир Омелян та Світлана Бевза з дітьми

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Як відомо, синові подружжя Марку 10 років, а доньці Ані - 6.
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