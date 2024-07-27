Сердючка втрапила у скандал через виступ у Юрмалі та поклон перед Пугачовою: що відомо
Артист Андрій Данилко, більш відомий як Вєрка Сердючка, виступив на фестивалі латвійської співачки Лайми Вайкуле у Юрмалі та потрапив у скандал.
Мережею шириться відео, на якому Сердючка разом зі своєю командою вийшла на сцену фестивалю у формі вболівальниць. До речі, у підтанцьовки артиста на шиях були пов'язані синьо-жовті хустинки.
На кадрах видно, як Данилко помічає серед глядачів російську співачку Аллу Пугачову, яка засуджує війну, та вклоняється їй. Також він виконав кілька рядків російською з пісні Алли Борисівни "Ты возьми меня с собой".
"Боже! Алло Борисівно, вітаю", - сказав співак.
Також він виконав фрагмент пісні латиською мовою.
Крім цього Данилко зі сцени російською подякував організаторці фестивалю Лаймі Вайкуле.
"Ми живемо в складні часи. Я, звісно, не могла не приїхати, не підтримати Лайму. Бурхливі оплески Лаймі за те, що вона організовує, попри хейт і усіх мудаків. Алла Борисівно, а вам здоров'я та щастя! Нікого не слухати, тільки мене", - сказав він.
Такий виступ Сердючки викликав хвилю хейту серед українців. Користувачі соцмереж пишуть:
"Звичка бути клоунами, що розважають ка**пів за три рубля - на місці", "Господи, яка ж огидна фігня", "Серце розбите, але не несподіванка", "А яка бронь у Данилка, чи він живе по паспорту Сердючки", "Боже, який сором", "
На фестивалі у Юрмалі також виступили Настя Каменських, Макс Барських та ALEKSEEV.
Нагадаємо, якось Алла Пугачова звернулася до РФ та попросила зарахувати її до іноагентів після того, як в базу внесли її чоловіка Максима Галкіна.
Як відомо, якось Вєрка Сердючка потрапила у скандал через те, що виступала перед росіянами та співала пісні російською.
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