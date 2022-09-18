"Солідарна зі своїм чоловіком": Пугачова попросила зарахувати і її до "іноагентів"

Співачка Алла Пугачова, яка нещодавно повернулася до росії, висловилася щодо присвоєння своєму чоловіку, гумористу Максиму Галкіну статус "іноагента".

У своєму Instagram Пугачова звернулася до міністерства юстиції рф та попросила зарахувати її у той самий список.

Як причину співачка вказала "солідарність" із благовірним. Водночас, на відміну від Галкіна, Пугачова не засудила дії російських військових в Україні, а лиш назвала їх "нашими ребятами", які гинуть за ілюзорні цілі.

фото скрін з instagram Алли Пугачової

Нагадаємо, Пугачова мовчала про війну 7 місяців, але обіцяла "почати говорити", якщо раптом на Галкіна заведуть справу. А сам гуморист не лише засуджував дії російських військових. Частину своїх гонорарів з гастролей він передав на допомогу постраждалим українцям. У червні Галкіна виключили з "Чорного списку" Мінкульту України, до якого входять артисти, що створюють загрозу національній безпеці.

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