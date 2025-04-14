6 мішків пластикових пляшок та цитати українських поетів: учасниця Miss Eco International-2025 вразила костюмами для конкурсу. Фото

Уже 19-го квітня в місті Александрія (Єгипет) відбудеться фінал конкурсу Miss Eco International-2025, де Україну представить 26-річна львів’янка Єлизавета Адамська.

Глобальна місія конкурсу - об'єднати жінок з різних країн заради однієї мети: популяризації екологічної свідомості та сталого способу життя. Переможниця конкурсу стає Послом доброї волі ООН з питань екології та довкілля.

Єлизавета вже прибула до Єгипту з 9-ма валізами одягу та прикрас загальною вагою понад 200 кг.

Єлизавета має 2 вищі освіти: магістр міжнародних відносин Національного університету "Львівська політехніка" та магістр зі спеціальності "Міжнародні та публічні відносини" університету Гонконгу (Гонконг)

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Національний костюм Адамської для конкурсу Miss Eco International-2025 має назву "Мова солов'їна". Сукня у синьо-золотих кольорах прикрашена цитатами з поезії Володимира Сосюри, Ліни Костенко, Максима Рильського, Павла Тичини, Василя Стуса, Оксани Забужко, Андрія Малишка тощо.

"Мова твоя – це співаючий вітер, /І в її гучності – і сила, і сміх" (П. Тичина), "Моя мова, як річка, що несе мене, / У кожному слові я знаходжу себе" (В. Стус), 2О рідне слово, хто без тебе я?" (А. Малишко)" - написано на сукні Лізи

Сукня справді вражає концепцією і виконанням

Екокостюм Miss Eco International Ukraine-2025 має назву "Спогад у пелюстках". Концепція – зниклі види флори. Військова агресія Росії проти України завдала значної шкоди природному середовищу – знищуються унікальні екосистеми Сходу та Півдня. Там, де ще вчора росли дикі орхідеї та цвів ковиловий степ, сьогодні проїжджає військова техніка, розриваються снаряди, а пожежі випалюють землю.

Екокостюм вражає ще більше

Фахівці Української природоохоронної групи склали перелік із 20 рідкісних видів рослин, які мають обмежене поширення і бойові дії на їхніх природних ареалах можуть призвести до їхнього повного зникнення.

"Ми вирішили об’єднати дві екологічні катастрофи – зникнення флори та пластикове забруднення. Тому кожна квітка на цій сукні створена з переробленого пластику. Використаний пластик нам передала команда ГО "Україна без сміття".

Шість мішків відсортованих пляшок перетворилися на рукави сукні, які стали маніфестом – мистецтво і краса можуть бути відповідальними. Це можливість, щоб світ почув, що у нас є шанс зберегти те, що ще можна зберегти. І якщо пластик може стати квіткою – то, можливо, у нас ще є надія", – розповіла авторка ідеї, засновниця студії Patoka Леся Патока.

На рукави для сукні пішло 6 мішків пляшок

Єлизавету Адамську для участі у конкурсі відібрала президентка "Міс Всесвіт Україна" Анна Філімонова. .

26-річна львів'янка має 9 років професійного досвіду в моделінгу, працювала з відомими брендами в Італії, Гонконгу, Китаї та Туреччині.

Єлизавета 5 років присвятила ініціативі Young European Ambassador (YEAs), ініціювала та імплементувала проекти, присвячені екофемінізму, екоцидам, формуванню правильних екозвичок. Створила інноваційну карткову гру для дітей з вадами зору, виготовлену з екологічно чистих матеріалів.

Нагадаємо, торік на конкурсі Miss Eco International у Єгипті перемогла українка, володарка звання "Міс Всесвіт Україна"-2023 Ангеліна Усанова.