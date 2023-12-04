Мільйонер Клопотенко розповів про свої заробітки, якою має бути майбутня дружина і що купить за $50 тисяч

Шефкухар Євген Клопотенко розповів у новому інтерв’ю шоу "Ближче до зірок" про заробітки та фінансове становище.

Зі слів зіркового кухаря, йому є куди рости.

"Гривневий мільйонер. Це 30 тисяч доларів. Давайте не будемо думати, що я доларовий мільйонер", – зізнався він.

"Я думаю перший мільйон з’явився, ну… в мене виробництво варення було. Потім я його трошки трансформував", – розповів Клопотенко, згадуючи часи початку своєї кар’єри.

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Євген не приховує, що є гривневим мільйонером фото з Instagram Євгена Клопотенка

Розповів Євген і про майно. Виявляється, у планах на найближче майбутнє купівля авто.

"У мене є якісь збереження. Скоро у мене буде автомобіль. Він буде коштувати 50 тисяч доларів. У мене є будинок. Я проінвестував його ще років 5 назад, побудував, але під час війни продати його неможливо. Він лежить просто як заморожені гроші. У мене ще є дві квартири, але однокімнатні", – розказав він.

Попри широку популярність та медійність переходити в іншу сферу, а саме в політику, він не збирається.

"У мене немає амбіцій йти в політику. Тим паче мені треба було б закрити бізнес. Часто люди йдуть у політику, щоб лобіювати свої інтереси, а не для змін. А мені треба зміни", – зізнався він.

Як запевнив Євген, політичних амбіцій у нього немає фото з Instagram Євгена Клопотенка

Наостанок торкнулися теми особистого життя. Клопотенко, якого можна нерідко знайти у списку найзавидніших холостяків України, не прагне зв’язувати себе стосунками лише з однією людиною.



"Мені родина як родина не подобається. Коли твоя дівчина, чи твій хлопець з кимось іншим, ти думаєш, чому він з ними, а не зі мною. Бо він/вона ж моя власність. Ти сприймаєш як свою власність. Це так егоїстично…



Якщо мені подобається дівчина, я буду з нею переписуватись, і мати якийсь там секстинг. А є дівчина, з якою мені приємно проводити час. Так і їй так само. Ми можемо займатися коханням. Але вона знає, що я можу це робити з іншими. Так само, як і вона може", – розповів Клопотенко

Євген у майбутньому бачить себе одруженим, але є одне "але" фото з Instagram Євгена Клопотенка

До речі, майбутню дружину Євген хоче з таким самим ставленням до стосунків, як і в нього. Мовляв, вона має розділяти його поліаморію.

Нагадаємо, раніше Клопотенко вже розповідав про свої фінанси. Євген зауважив, що його дохід від продажу книг, реклами тощо становить близько 24 мільйонів гривень.