Короткострижена Зендея у кокетливих міні пострибала для британського глянцю
27-річна американська акторка Зендея з’явилася на обкладинці британського Vogue.
На відміну від попередньої витонченої зйомки для американського глянцю, цього разу зірка передала більш розслаблений вайб.
Його досягли завдяку поєднанню кежуального та спортивного одягу, а також несподіваній зачісці красуні.
До речі, в попередньому інтерв’ю Зендея розповіла, що серйозно думає про завершення акторської кар’єри. Таке рішення, з її власних слів, буде необхідністю у майбутньому.
Нагадаємо, раніше Зендея здивувала новим кольором волосся.
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