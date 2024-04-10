Короткострижена Зендея у кокетливих міні пострибала для британського глянцю

Тетяна Сухачова 10 квітня, 12:30

27-річна американська акторка Зендея з’явилася на обкладинці британського Vogue.

На відміну від попередньої витонченої зйомки для американського глянцю, цього разу зірка передала більш розслаблений вайб.

Його досягли завдяку поєднанню кежуального та спортивного одягу, а також несподіваній зачісці красуні.

Зендея пострибала для головного каверу

Зендея пострибала для головного каверу

фото Carlijn Jacobs

Несподівана зачіска додає зірці кокетливості

Несподівана зачіска додає зірці кокетливості

фото Carlijn Jacobs
Акторка приміряла самі лише міні образи

Акторка приміряла самі лише міні образи

фото Carlijn Jacobs
Вочевидь, зухвала зачіска актриси – перука, алдже зовсім нещодавно вона красувалася в іншій зйомці з довгими пасмами

Вочевидь, зухвала зачіска актриси – перука, алдже зовсім нещодавно вона красувалася в іншій зйомці з довгими пасмами

фото Carlijn Jacobs
фото Carlijn Jacobs
фото Carlijn Jacobs

До речі, в попередньому інтерв’ю Зендея розповіла, що серйозно думає про завершення акторської кар’єри. Таке рішення, з її власних слів, буде необхідністю у майбутньому.

Нагадаємо, раніше Зендея здивувала новим кольором волосся.

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Зендея
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