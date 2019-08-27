"Набридла гола дупа": Каменських обурила підписників черговими сексі-ФОТО
Вівторок, 27 серпня 2019, 12:29
Виявляється, далеко не всім фанатам співачки Анастасії Каменських до вподоби регулярність, з якою вона постить пікантні фото.
Днями Насті знову закортіло похвалитися п’ятою точкою у своєму Instagram, але деякі її підписними цього не оцінили.
"Набридла гола дупа", "Настя, ти з’їхала з глузду, на тебе ж підписані діти", "перебір" і ще багато подібних коментарів можна побачити під фото співачки. Щоправда, більшість її фолловерів усе-таки розхвалюють красиву Настю та її тіло.
Але не лише "поганий" приклад подає Настя у мережі. Зокрема, пропагує здоровий спосіб життя.
До речі, зовсім нещодавно NK у мережі зізналася у самокопаннях та незадоволенні фігурою.
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