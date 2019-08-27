"Набридла гола дупа": Каменських обурила підписників черговими сексі-ФОТО

Виявляється, далеко не всім фанатам співачки Анастасії Каменських до вподоби регулярність, з якою вона постить пікантні фото.

Днями Насті знову закортіло похвалитися п’ятою точкою у своєму Instagram, але деякі її підписними цього не оцінили.

Фото Каменських із голими сідницями декому вже набридли

"Набридла гола дупа", "Настя, ти з’їхала з глузду, на тебе ж підписані діти", "перебір" і ще багато подібних коментарів можна побачити під фото співачки. Щоправда, більшість її фолловерів усе-таки розхвалюють красиву Настю та її тіло.

Але Настя не звертає уваги на коментарі поборників моралі, серед яких переважно жінки

Головне, що Потапу подобається

Але не лише "поганий" приклад подає Настя у мережі. Зокрема, пропагує здоровий спосіб життя.

Окрім оголеної попи, Настя ще постить себе у йога-позі

До речі, зовсім нещодавно NK у мережі зізналася у самокопаннях та незадоволенні фігурою.