"Стегенце б поменше": Каменських у купальнику зізналася в самокопаннях

Співачка Настя Каменських зізналася, що не завжди задоволена своєю зовнішністю, але усвідомлює, що самокопання - це неправильно.

Жінка Потапа у Instagram порадила не прагнути недосяжного ідеалу.

Навіть Насті Каменських іноді хочеться щось у собі змінити

"Нам, дівчатам, завжди знайдеться, що покращити в собі! Я, як і багато хто, час від часу займаюся самокопанням! Тут стегенце б поменше, а тут би підкачати, а може, взагалі колір волосся змінити! І ця жінка всередині нас ніколи не вгамується, а найголовніше, що з появою соцмереж з'явилися так звані ідеали, яким усі хочуть відповідати!", - поділилася Настя.

"Проблема в тім, що не існує правил ідеальної зовнішності, ідеального життя, ідеальних стосунків та ідеального всього! Є так, як подобається і добре ТОБІ, і це є ідеальним! Звісно, треба завжди йти вперед, працювати над собою, мріяти і досягати, лише все це треба робити з кайфом по житті", - наголосила вона.

Каменських радить не рівнятися на так звані ідеали

Нагадаємо, колись давно Каменських запевняла, що не має часу не спортзал, а фанати люблять її не за тонку талію. Пухкенькій співачці навіть доводилося розвіювати чутки про вагітність.

Фото з Instagram Каменських