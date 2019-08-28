Секс-поради від Седокової: Почувайся королевою та не бійся експериментів

Співачка Ганна Седокова давно претендує на звання гуру сексу та постійно щось радить із цього приводу.

І ось нарешті багатодітна мама написала пост про те, що таке ідеальний секс, і як його досягти. Аня розклала все у 4-х пунктах.

"Що для вас ідеальний секс? Всі пози з Камасутри за одну ніч, тривалі попередні ласки, рухи партнера, ніби він тільки-но закінчив з відзнакою курси порноакторів? Психологи-сексологи вважають, що ці фактори не впливають. Ні, звичайно, вони зможуть урізноманітнити близькість, але ідеальним секс роблять не вони. А що тоді? Розповідаю" - почала секс-порадниця.

"По-перше, прийняття свого тіла, гордість за нього, а не перевдягання у ванній і марафонський стрибок під ковдру, щоб сховатися від партнера. Як ви хочете отримати задоволення, якщо весь час думаєте про "складочки", коли він зверху, і "друге підборіддя", коли ви?! Якщо твій чоловік з тобою, значить, ти для нього найкраща. Почувайся королевою і поводься відповідно", - радить Аня.

"Саме з цієї причини багато хто воліє випивати перед сексом, всі комплекси розчиняються. Я десь чула історію дівчини, яка ніколи не спала зі своїм чоловіком на тверезу голову. Ви можете собі таке уявити? НІКОЛИ! Її комплекси не тільки не дають насолоджуватися інтимом, а й роблять залежною від алкоголю. Приймайте себе, і хай вас п'янить тільки бажання партнера", - закликала Седокова.

"По-друге, для ідеального сексу потрібно бути відкритою всьому новому. Читай літературу на цю тему, дивись фільми і нові "штучки" на сайтах інтим-магазинів, не бійся експериментів, це зближує. Перестань бути ханжею. І ймовірність того, що партнер піде шукати щось нове на стороні стає рівною нулю", - запевняє співачка.

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"По-третє, пам'ятай про такі важливі моменти, як тактовність (забудь про їдкі коментарі про тривалість акту, розмір "достоїнства" та інше) і грайливість (дивись на нього багатозначно з хитрою посмішкою в людному місці; закушуй губи; дражни, щоб він хотів скоріше залишитися з тобою наодинці; роблячи мінет, періодично збудливо дивись чоловікові в очі", - радить Седокова.

"Дражни, зваблюй та грайливо дивись в очі"

"І по-четверте, люби секс. Якщо у тебе є якісь проблеми або больові відчуття - поділися з партнером, звернися до фахівця, тільки не "терпи", просто тому що він хоче. Ти не фонд допомоги "доступний секс", ти так само повинна брати участь в процесі і отримувати насолоду і задоволення. І чоловік, бачачи, як тобі добре, обов'язково буде намагатися дарувати ці відчуття частіше", - упевнена Аня.

Хто-хто, а Аня знає, що каже

Нагадаємо, раніше Седокова писала колонку про те, як пестити чоловіка та залишитася незабутньою.

Фото з Instagram