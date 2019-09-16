"ВІА Гра" Еріка в сітці та в корсеті посвітила голими принадами у глянці

Учасниця гурту "ВІА Гра" Еріка Герцег оголилася для чоловічого глянцю.

На обкладинці російського Maxim 31-річна білявка попозувала в спідньому та у сітці, а в інтерв'ю зізналася, що мріє бути прикладом для людей.

Еріка Герцег наважилася на чергову сміливу фотосесію

"У мене є мета, мрія. Я бачу перед собою Еріку через декілька років - вона виступає та служить взірцем для людей. Взірцем того, як дівчинка з простої, незаможної родини, невпевнена в собі та незадоволена своєю зовнішністю, знайшла в собі сили боротися, працювати і стала зовсім іншою людиною. Я пишаюся тим, що сама заслужила своє місце у житті, мені нічого не далося просто так", - заявила Еріка.

Без трусів білявка знялася для російського журналу

Зі слів Герцег, нині вона виглядає інакше, ніж три роки тому, коли вперше позувала для цього ж видання, і річ не лише у тренуваннях.

Нічого зайвого

"Я духовно перетворилася, багато що усвідомила і прийняла себе, стала набагато впевненіша. Я зрозуміла закон Всесвіту: звільнися від чогось поганого, щоби щось хороше отримати. Так, наприклад, я позбулася всіх шкідливих звичок - хотіла почуватися та виглядати ліпше", - повчила співачка.

Тепер Герцег набагато впевненіша в собі, ніж була

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Erika Herceg | Эрика Герцег (@erikaherceg) 15 Вер 2019 р. о 2:00 PDT

Нагадаємо, три роки тому ще невдосконалена Еріка позувала у стрінгах коло ялинки.

Фото з Instagram Герцег