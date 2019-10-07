Астаф'єва засвітила циці у целофані та розказала, чому оголюється

"Я роздягаюся тому, що в мене це виходить". Так відповіла Даша Астаф’єва на запитання, котре їй, певно, ставили сотні разів.

І знову оголила груди у прозорому плащі для нової зйомки, частину якої вже виклала в Instagram.

"Вчора, в інтерв'ю: Я ніколи не "намагалася" нічого зняти спеціально. А завжди це "робила". Можливо, краще ніж інші ... І завжди важливо працювати з професіоналами. З тими, хто може зробити свою справу як ніхто інший. Тут можна говорити вічність. Чому я роздягаюся? Тому що у мене це виходить. Тому що це складно, і "або дано, або ні". Хочете посперечатися? Просто роздягніться. І я скажу, чи вийшло це у вас", - написала Даша.

Даша у дощовику показала голі груди

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Роздягатися в Даші точно виходить набагато краще за інших

Фото Anka Fateeva