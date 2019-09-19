Астаф’єва пояснила, чому досі не заміжня та не народила: Щодня проблеми

Співачка і модель Даша Астаф’єва уже 4 роки має стосунки з Артемом Кімом, але досі не вийшла за нього заміж. Причиною цього зірка називає постійні проблеми у їхній родині.

Те саме і з вагітністю. Даша дуже хоче дитину, але через стрес, пов'язаний з судовою тяганиною Артема, про поповнення поки не йдеться.

"У нього немає документів, ми не маємо права виїжджати нікуди. Ми вже кілька років не були ні в яких відпустках, ніде, у нас кожен день проблеми, робота, проблеми. Я, якщо їду кудись трошки перевантажитися, не можу ні про що думати, не можу одна відпочивати, - пожалілася Даша в ефірі телеканалу "Україна".

Зате у Даші з Артемом уже два собаки - Чічіко та Луна

"Я думаю, що весілля буде, ми думаємо, що буде. Це все ж така справа, вона не робиться, коли у тебе є якісь проблеми. Наші проблеми сімейні - вони не скінчилися. Мені здається, що навіть наша сім'я не поповнюється, тому що це стан стресу, стан очікування чогось страшного, він вже дуже зморив мене і Артема", - зізналася Астаф’єва.

Але зніматися у нових проектах Астаф'єва не припиняє

Вона також впевнена, що саме депресія і постійні нервування заважають їй завагітніти.

"Мені б дуже хотілося, щоб наша сім'я стала більше, і це перше, чого мені хочеться. Мені не хочеться весілля, мені не хочеться нарядів, мені хочеться, щоб наша сім'я стала більше, і щоби проблеми закінчилися. Зараз мені набагато краще, тому що в моєму житті настав такий період в минулому році, коли я зрозуміла: якщо не візьму себе в руки - мене просто не буде", - відверто розказала Даша.

Також артистка зауважила, що саме завдяки Артему вона дуже змінилася.

"Я в собі стільки рис жахливих бачила поруч з Артемом. Наприклад, те, що я завжди робила так, як я хочу, тому що всі завжди підлаштовувалися… Я іноді не дуже добре поводилася зі своїми батьками, зі своїми рідними, і саме Артем мені про це сказав. Я дуже багато з ним говорила і намагалася зрозуміти, що я не так роблю, з кимсь іншим я б посварилася б і втекла", - зізналася Даша.

Нагадаємо, у серпні 2017-го Артема Кіма затримало НАБУ, а потім його посадили під домашній арешт.

Фото з Instagram