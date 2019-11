Учасниця "Miss Top of the World Plus Size" Міла Кузнєцова заробляє в мережі своїми цицями

9-го листопада в Києві відбудеться фінал конкурсу "Miss Top of the World Plus Size"-2019, за перемогу в якому змагаються 18 пишних красунь зі всього світу.

Західну Європу на конкурсі представляє переможниця "Miss Top of the World Plus Size Ukraine"-2019 Міла Кузнєцова.

"Головною метою конкурсу є - популяризація жіночої краси з пишними, але дуже солодкими на вигляд формами. Наша ціль - показати не тільки оточуючому соціуму, що розмір plus size - це красиво і елегантно, а й самим дівчатам plus size ,що вони неповторні, привабливі і справжні", - йдеться на сайті конкурсу, а Міла це доводить своїми фото у соцмережі.

Крім того, що жіночка має дуже виразні форми, вона ще й вияивлася заповзятливою. Міла знайшла спосіб, як монетизувати свої видатні циці.

Вона завела сайт, де продає доступ до своїх фото. За 30 доларів на місяць ви можете споглядати фото красуні у спідньому, а за 55 доларів - роздивлятися її професійні фото, теж у спідньому.

Кузнєцова придумала, як заробити на своєму плюс-сайзі. Своїх клієнтів вона ніжно кличе "boobielovers", тобто цицьколюбителі

В Instagram Міли повно світлин в купальнику

Груди - головная зброя Міс Кузнєцової

Виявляється, у Міли є талія, на яку спереду просто не звертаєш уваги

Miss Piggy? Ні! Місс Міла

Хелловін у дівчат видався веселий

Такі форми потребують гарного підживлення

Фото з Instagram