Учасниця "Miss Top of the World Plus Size" Міла Кузнєцова заробляє в мережі своїми цицями
9-го листопада в Києві відбудеться фінал конкурсу "Miss Top of the World Plus Size"-2019, за перемогу в якому змагаються 18 пишних красунь зі всього світу.
Західну Європу на конкурсі представляє переможниця "Miss Top of the World Plus Size Ukraine"-2019 Міла Кузнєцова.
"Головною метою конкурсу є - популяризація жіночої краси з пишними, але дуже солодкими на вигляд формами. Наша ціль - показати не тільки оточуючому соціуму, що розмір plus size - це красиво і елегантно, а й самим дівчатам plus size ,що вони неповторні, привабливі і справжні", - йдеться на сайті конкурсу, а Міла це доводить своїми фото у соцмережі.
Крім того, що жіночка має дуже виразні форми, вона ще й вияивлася заповзятливою. Міла знайшла спосіб, як монетизувати свої видатні циці.
Вона завела сайт, де продає доступ до своїх фото. За 30 доларів на місяць ви можете споглядати фото красуні у спідньому, а за 55 доларів - роздивлятися її професійні фото, теж у спідньому.
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Фото з Instagram