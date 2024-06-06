Сергій Тігіпко став батьком увосьме. Відео

Тігіпко з дружиною і трьома синами

64-річний банкир Сергій Тігіпко став батьком увосьме.

1-го червня його третя дружина Алла народила йому дочку. Дівчинку назвали Юліанною.

Про це 39-річна багатодітна мама повідомила у своєму Instagram і показала відео.

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Алла протягом вагітності показувала свої тренування та розповідала про її позитивні аспекти. В неї навіть є курс "Легка вагітність"

Алла також виклала фото з чоловіком і присвятила йому слова кохання

Породілля з донькою вже вдома. Брати знайомляться з сестричкою

Сини Сергій, Станіслав і Олександр з новонародженою сестричкою Юліанною

Як відомо, для Алли це 4 дитина. Вона також народила Тігіпку трьох синів, коли той ще був одружений з іншою.

Також у банкіра є два сина і донька від другої дружини Вікторії та старша дочка Анна від першого шлюбу. Що цікаво, з другою дружиною Тігіпко також закрутив роман, будучи ще в першому шлюбі.