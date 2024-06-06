Сергій Тігіпко став батьком увосьме. Відео
64-річний банкир Сергій Тігіпко став батьком увосьме.
1-го червня його третя дружина Алла народила йому дочку. Дівчинку назвали Юліанною.
Про це 39-річна багатодітна мама повідомила у своєму Instagram і показала відео.
Як відомо, для Алли це 4 дитина. Вона також народила Тігіпку трьох синів, коли той ще був одружений з іншою.
Також у банкіра є два сина і донька від другої дружини Вікторії та старша дочка Анна від першого шлюбу. Що цікаво, з другою дружиною Тігіпко також закрутив роман, будучи ще в першому шлюбі.
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