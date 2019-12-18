Каменських із голою попою закликала прислухатися до себе

Настя Каменських вважає, що для жінки дуже важливо іноді залишатися наодинці з собою та прислухатися до своїх почуттів.

Вона написала про це в Instagram та виклала фото себе голої у Мексиці.

"Жінка - це не тільки гарний макіяж, ідеальний манікюр, стильний образ і зачіска. Жінка - це відчуття, образи, емоції, почуття і енергія, яка сяє, коли ми приходимо в контакт з нею. Жінка - це єднання з природою", - зауважила співачка.



Раніше Каменських уже показувала, як вона єднається з природою на березі океану

"Іноді ти повинна залишитися наодинці з собою, своїми почуттями і тілом, щоби почути свій внутрішній голос. Прислухатися до себе, почути свій внутрішній світ", - зазначила Настя.

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