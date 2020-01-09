Співачка з українським корінням голим ФОТО натякнула, що вагітна від Ілона Маска?

Схоже на те, що винахідник, підприємець та багатодітний батько Ілон Маск стане ще багатодітнішим.

На свій цікавий стан у мережі натякнула його подруга, співачка з українським корінням Клер Буше, aka Grimes.

31-річна артистка без пояснень запостила в соцмережах промовисте фото.

Grimes оголосила про вагітність від Ілона Маска?

Щоправда, для Instagram їй потім довелося замінити його на більш цнотливу версію, прикривши соски.

Цензура, що поробиш...

Згодом зірка додала ще одне, цього разу з подряпинами на животі.

То Клер справді при надії?

Інтернет-користувачі вітають Grimes та Маска з вагітністю, жартують про те, як виглядатиме їхній малюк, врятує він світ або, навпаки, знищить.

This leaked image Grimes and Elon Musk’s baby is crazy pic.twitter.com/LsBtJyIGIr — Alex Tumay (@alextumay) January 8, 2020

sonogram of grimes and elon musks baby pic.twitter.com/rzTgEd86a3 — beating a dead horsegirl (@w000rm) January 8, 2020

Щоправда, як зазначає Business Insider, Клер полюбляє троллити людей, тож може насправді не чекати ні на яку дитину. У лютому в Grimes повинен вийти новий альбом, тож провокаційна світлина може виявитися просто промо-фото.

Як відомо, в Маска є п'ятеро синів від ексдружини. Нагадаємо, мільярдер підозрює, що страждає на біполярний розлад.

Фото з Twitter Grimes