Співачка з українським корінням голим ФОТО натякнула, що вагітна від Ілона Маска?
Схоже на те, що винахідник, підприємець та багатодітний батько Ілон Маск стане ще багатодітнішим.
На свій цікавий стан у мережі натякнула його подруга, співачка з українським корінням Клер Буше, aka Grimes.
31-річна артистка без пояснень запостила в соцмережах промовисте фото.
Щоправда, для Instagram їй потім довелося замінити його на більш цнотливу версію, прикривши соски.
Згодом зірка додала ще одне, цього разу з подряпинами на животі.
Інтернет-користувачі вітають Grimes та Маска з вагітністю, жартують про те, як виглядатиме їхній малюк, врятує він світ або, навпаки, знищить.
This leaked image Grimes and Elon Musk’s baby is crazy pic.twitter.com/LsBtJyIGIr— Alex Tumay (@alextumay) January 8, 2020
sonogram of grimes and elon musks baby pic.twitter.com/rzTgEd86a3— beating a dead horsegirl (@w000rm) January 8, 2020
Щоправда, як зазначає Business Insider, Клер полюбляє троллити людей, тож може насправді не чекати ні на яку дитину. У лютому в Grimes повинен вийти новий альбом, тож провокаційна світлина може виявитися просто промо-фото.
Як відомо, в Маска є п'ятеро синів від ексдружини. Нагадаємо, мільярдер підозрює, що страждає на біполярний розлад.
Фото з Twitter Grimes