Співачка з українським корінням голим ФОТО натякнула, що вагітна від Ілона Маска?

Схоже на те, що винахідник, підприємець та багатодітний батько Ілон Маск стане ще багатодітнішим.

На свій цікавий стан у мережі натякнула його подруга, співачка з українським корінням Клер Буше, aka Grimes.

31-річна артистка без пояснень запостила в соцмережах промовисте фото.

Щоправда, для Instagram їй потім довелося замінити його на більш цнотливу версію, прикривши соски.

Інтернет-користувачі вітають Grimes та Маска з вагітністю, жартують про те, як виглядатиме їхній малюк, врятує він світ або, навпаки, знищить.

This leaked image Grimes and Elon Musk’s baby is crazy pic.twitter.com/LsBtJyIGIr