Співачка з українським корінням голим ФОТО натякнула, що вагітна від Ілона Маска?

Схоже на те, що винахідник, підприємець та багатодітний батько Ілон Маск стане ще багатодітнішим.

На свій цікавий стан у мережі натякнула його подруга, співачка з українським корінням Клер Буше, aka Grimes.

31-річна артистка без пояснень запостила в соцмережах промовисте фото.

Grimes оголосила про вагітність від Ілона Маска?

Щоправда, для Instagram їй потім довелося замінити його на більш цнотливу версію, прикривши соски.

Цензура, що поробиш...

Інтернет-користувачі вітають Grimes та Маска з вагітністю, жартують про те, як виглядатиме їхній малюк, врятує він світ або, навпаки, знищить.

This leaked image Grimes and Elon Musk’s baby is crazy pic.twitter.com/LsBtJyIGIr — Alex Tumay (@alextumay) January 8, 2020

sonogram of grimes and elon musks baby pic.twitter.com/rzTgEd86a3 — beating a dead horsegirl (@w000rm) January 8, 2020

Щоправда, як зазначає Business Insider, Клер полюбляє троллити людей, тож може насправді не чекати ні на яку дитину. У лютому в Grimes повинен вийти новий альбом, тож провокаційна світлина може виявитися просто промо-фото.

48-річний Ілон не став руйнувати інтригу і запостив скрін новини про вагітність подруги у своєму Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @elonmusk 8 Янв 2020 в 4:39 PST

Як відомо, в Маска є п'ятеро синів від ексдружини. Нагадаємо, мільярдер підозрює, що страждає на біполярний розлад.

Фото з Twitter Grimes та Instagram Маска