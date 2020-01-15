Сексі-ФОТО від майбутньої мамці: вагітна Грем знову роздяглася перед камерою
Середа, 15 січня 2020, 16:20
До пологів американської моделі плюс-сайз Ешлі Грем уже розпочався зворотній відлік. Майбутня мама вже не може дочекатися зустрічі з первістком та на дев'ятому місяці вагітності розважається еротичними фотосесіями.
Свою кохану вкотре познімав без спіднього чоловік, Джастін Ервін. Подружжя поділилося свіжими світлинами в Instagram.
Як відомо, Ешлі набрала за вагітність понад 20 кілограмів, але почувається пречудово, не перестає займатися спортом та улюбленою йогою.
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