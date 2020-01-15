Сексі-ФОТО від майбутньої мамці: вагітна Грем знову роздяглася перед камерою

До пологів американської моделі плюс-сайз Ешлі Грем уже розпочався зворотній відлік. Майбутня мама вже не може дочекатися зустрічі з первістком та на дев'ятому місяці вагітності розважається еротичними фотосесіями.

Свою кохану вкотре познімав без спіднього чоловік, Джастін Ервін. Подружжя поділилося свіжими світлинами в Instagram.

Ешлі без 5 хвилин матуся

Коли торби в пологовий уже зібрано, але є ще трішки часу...

У Грем вже ось-ось народиться синочок

Як відомо, Ешлі набрала за вагітність понад 20 кілограмів, але почувається пречудово, не перестає займатися спортом та улюбленою йогою.