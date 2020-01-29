Белла Хадід показала фарбовані чорним соски в еротичному фотосеті

Американська модель Белла Хадід знялася в дуже сміливій фотосесії для журналу LOVE.

23-річна красуня, зокрема, показалася топлес та лизнула цигарку.

Фото Белли топлес навіть пропустила цензура Instagram. Це лайфхак )

Результатами зйомки Белла подiлилася в Instagram.

Молодша сестра Джіджі Хадід попозувала для глянцю

View this post on Instagram A post shared by Bella 🦋 (@bellahadid) on Jan 28, 2020 at 2:16pm PST

View this post on Instagram A post shared by Bella 🦋 (@bellahadid) on Jan 28, 2020 at 1:45pm PST

Нагадаємо, свого часу Хадід критикували в мережі за "хворобливу" худорлявість. Але дівчина наполягала, що дотримується здорового харчування, мовляв, просто всі тіла різні.

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