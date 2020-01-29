Белла Хадід показала фарбовані чорним соски в еротичному фотосеті
29 січня 2020, 16:59
Американська модель Белла Хадід знялася в дуже сміливій фотосесії для журналу LOVE.
23-річна красуня, зокрема, показалася топлес та лизнула цигарку.
Результатами зйомки Белла подiлилася в Instagram.
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Нагадаємо, свого часу Хадід критикували в мережі за "хворобливу" худорлявість. Але дівчина наполягала, що дотримується здорового харчування, мовляв, просто всі тіла різні.
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