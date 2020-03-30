Гола Ратаковскі показалася за шторою у променях сонця. ФОТО

Модель Емілі Ратаковскі на карантині не сумує і не дає сумувати своїм підписникам.

Красуня викладає пікантні фото і відео у сторі, експериментуючи з ракурсами в домашніх умовах.

Так, днями Емрата знялася повністю голою, прикрившись лише прозорою шторою.

Емілі оголилася у променях ранкового сонця

Карантин - не привід сумувати

Компанію Емілі складає її пес Коломбо.

Коломбо, схоже, вже набридло сидіти вдома

А от Емілі є чим зайнятися. Наприклад, перебрати старі фото та викласти їх у мережу

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Гомес і Ратаковскі вигуляли вбрання від Бевзи. ФОТО

Ратаковскі знялася для глянцю в мереживі та з волохатими пахвами

Ратаковскі в стилі ретро показала свої принади в маленьких купальниках. ФОТО