Гола Ратаковскі показалася за шторою у променях сонця. ФОТО

30 березня 2020, 11:11

Модель Емілі Ратаковскі на карантині не сумує і не дає сумувати своїм підписникам.

Красуня викладає пікантні фото і відео у сторі, експериментуючи з ракурсами в домашніх умовах.

Так, днями Емрата знялася повністю голою, прикрившись лише прозорою шторою.

 
Емілі оголилася у променях ранкового сонця
 
Карантин - не привід сумувати

Компанію Емілі складає її пес Коломбо.

 
Коломбо, схоже, вже набридло сидіти вдома
 
А от Емілі є чим зайнятися. Наприклад, перебрати старі фото та викласти їх у мережу

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