Гола Ратаковскі показалася за шторою у променях сонця. ФОТО
30 березня 2020, 11:11
Модель Емілі Ратаковскі на карантині не сумує і не дає сумувати своїм підписникам.
Красуня викладає пікантні фото і відео у сторі, експериментуючи з ракурсами в домашніх умовах.
Так, днями Емрата знялася повністю голою, прикрившись лише прозорою шторою.
Компанію Емілі складає її пес Коломбо.
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